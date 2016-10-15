Меркель поддержит введение новых санкций против России – СМИ

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Федеральному канцлеру будет сложно договориться с партнерами ХДС/ХСС по коалиции – социал-демократами.

На Западе накопилось недовольство действиями Кремля palinchak / Depositphotos

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель намерена выступать за усилениеиз-за ее действий в Сирии.

Тема новых санкций будет обсуждаться на заседании Европейского Совета 20-21 октября, сообщило авторитетное немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах.

"Канцлеру будет нелегко договориться об усилении санкций со своим партнером по коалиции Социал-демократической партией Германии, а затем на европейском уровне, но на Западе уже накопилось недовольство русскими", – пишет обозреватель Маркус Вейнер в материале, опубликованном в субботу, 15 октября.

Кроме того, Меркель заявила, что события в Сирии, в частности, бомбардировки Алеппо имеют признаки военных престплений.

"Являются ли они военными преступлениями, должен решить Международный суд ООН. Гораздо важнее остановить это и двигаться к политическому процессу", – подчеркнула канцлер ФРГ, признав, что переговоры по Сирии не смогли обеспечить устойчивое перемирие.

Президент США Барак Обама заверил Меркель, что Вашингтон подержит "жесткую реакцию" Брюсселя, если члены ЕС согласуют усиление давления на Кремль.

Как сообщило издание, рассматривается возможность введения санкций в области самолетостроения и в сферах, связанных с оборонной промышленностью.

Накануне издание The Wall Street Journal сообщило, со ссылкой на дипломатические источники, что представители стран-членов Европейского Союза собираются обсудить "сирийский пакет" санкций против России уже в начале на следующей недели. Как полагают европейские дипломаты, наиболее вероятной целью новых санкций могут стать российские чиновники. Они могут пополнить действующие санкционные списки ЕС, в которые уже включены более 200 физических и 70 юридических лиц.