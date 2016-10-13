Некоторые страны Европы предлагают ввести санкции против российского газа - глава МИД Британии

Большая часть стран Восточной Европы остаются зависимыми от поставок газа из РФ, продолжая покупать его в огромных объемах. Поэтому вряд ли согласятся на такой вариант.

Борис Джонсон считает парадоксом то, что ряд стран ЕС все еще зависимы от российского газа gazprom.ru

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает логичным, но трудновыполнимым вариант с введением санкций в отношении газового сектора России в ответ на ее действия в Сирии.

"Самый большой парадокс в вопросе антироссийских санкций - это то, что большая часть Восточной Европы продолжает покупать российский газ в огромном объеме", - сказал Джонсон на заседании комитета британского парламента по внешней политике.

"Некоторые страны Европы считают, что санкции теперь должны пойти в этом направлении. Но это было бы очень сложно", - сказал он, подчеркнув, что такие меры навредят странам, которые зависимы от российского газа.

Так Джонсон ответил на вопрос парламентария о том, какие именно санкции можно было бы ввести в отношении России в связи с ситуацией в Сирии.

Накануне издание The Wall Street Journal сообщило, со ссылкой на дипломатические источники, что представители стран-членов Европейского Союза собираются обсудить "сирийский пакет" санкций против России уже в начале на следующей недели. Как полагают европейские дипломаты, наиболее вероятной целью новых санкций могут стать российские чиновники. Они могут пополнить действующие санкционные списки ЕС, в которые уже включены более 200 физических и 70 юридических лиц.