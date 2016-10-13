Некоторые страны Европы предлагают ввести санкции против российского газа - глава МИД Британии

Большая часть стран Восточной Европы остаются зависимыми от поставок газа из РФ, продолжая покупать его в огромных объемах. Поэтому вряд ли согласятся на такой вариант.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает логичным, но трудновыполнимым вариант с введением санкций в отношении газового сектора России в ответ на ее действия в Сирии.
"Самый большой парадокс в вопросе антироссийских санкций - это то, что большая часть Восточной Европы продолжает покупать российский газ в огромном объеме", - сказал Джонсон на заседании комитета британского парламента по внешней политике.
"Некоторые страны Европы считают, что санкции теперь должны пойти в этом направлении. Но это было бы очень сложно", - сказал он, подчеркнув, что такие меры навредят странам, которые зависимы от российского газа.
Так Джонсон ответил на вопрос парламентария о том, какие именно санкции можно было бы ввести в отношении России в связи с ситуацией в Сирии.
Накануне издание The Wall Street Journal сообщило, со ссылкой на дипломатические источники, что представители стран-членов Европейского Союза собираются обсудить "сирийский пакет" санкций против России уже в начале на следующей недели. Как полагают европейские дипломаты, наиболее вероятной целью новых санкций могут стать российские чиновники. Они могут пополнить действующие санкционные списки ЕС, в которые уже включены более 200 физических и 70 юридических лиц.Интерфакс