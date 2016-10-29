Матиос обвинил украинский Интерпол в получении взяток

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На следующей неделе в прокуратуре примут решение относительно возможных преступлений сотрудников украинского Интерпола.

Матиос обвинил следователей украинского Интерпола в блокировании материалов для объявления в розыск ряда лиц job-sbu.org

Несколько следователей украинского бюро Интерпола получали взятки и препятствовали отправке в головной офис материалов для объявления в международный розыск ряда лиц, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Проблема в том, что почта, скажу простым языком, в которой есть отделение Интерпола в Украине, определяла: направлять в Интерпол, или оставить и отправить обратно следователю. Есть официальные свидетельства и официальные документы, где было написано: "не считаем целесообразным... Они угадывали на уровне капитана, майора или отдельно взятого полковника, нужно или нет", - сказал он в эфире "Шустер Live" в пятницу, 28 октября.

Матиос также добавил, что есть свидетельства, оперативные и документальные данные, что за это были выплачены и выплачиваются в некоторых моментах ежемесячные взятки за недопущение объявления или доведение процедуры объявления в розыск до конца.

Главный военный прокурор отметил, что на следующей неделе в прокуратуре примут решение относительно возможных преступлений сотрудников украинского Интерпола.

Ранее сообщалось, что украинский Интерпол проведет внутреннюю проверку за обвинения в возможном содействии соратникам президента-беглеца Виктора Януковича.

Напомним, главный военный прокурор Анатолий Матиос заподозрил сотрудников Укрбюро Интерпола в содействии Януковичу и его соратникам. По его словам, на следующей неделе военная прокуратура даст этому процессуальную оценку. Кроме того, как отметил Матиос, соратники Януковича направляют часть полученных преступных путем средств на финансирование информационных агентств в Украине для дискредитации ГПУ.

22 октября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что намерен до конца текущего года передать в суд дело о преступлениях в составе организованной группы бывшего президента Украины Януковича.