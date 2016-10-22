Матиос заявил, что по факту смерти боевика "Моторолы" уместно открыть уголовное дело

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Расследование положено проводить по факту любого преступления на территории Украины.

Матиос не исключает возбуждение уголовного дело по взрыву главаря боевиков "ДНР" antikor.com.ua

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос считает, что в украинским правоохранительным органам вполне уместно было бы завести уголовное дело по факту смерти в одного из главарей боевиков "ДНР" Арсения Павлова по прозвищу "Моторола", которого взорвали в Донецке.

"Если по норме права, то мы обязаны по каждому гражданину Украины и за каждое преступление на территории Украины проводить расследование. Я думаю, было бы уместно зарегистрировать производство по факту смерти этого подонка ("Мотролы", - ред)", - заявил Матиос в эфире канала 112. Украина вечером в субботу, 22 октября.

Напомним, вечером 16 октября стало известно об убийстве одного из боевиков террористической группировки "ДНР", гражданина РФ Арсения Павлова по кличке "Моторола".

Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. "Моторола" находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко возложил ответственность заликвидацию боевика Арсения Павлова по кличке "Моторола" на Украину и расценил ее как нарушение перемирия.

СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста "Моторолы", высказав предположение, что полевого командира устранили российские спецслужбы.