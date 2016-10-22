Матиос заявил, что по факту смерти боевика "Моторолы" уместно открыть уголовное дело

Расследование положено проводить по факту любого преступления на территории Украины.
"Если по норме права, то мы обязаны по каждому гражданину Украины и за каждое преступление на территории Украины проводить расследование. Я думаю, было бы уместно зарегистрировать производство по факту смерти этого подонка ("Мотролы", - ред)", - заявил Матиос в эфире канала 112. Украина вечером в субботу, 22 октября.
Напомним, вечером 16 октября стало известно об убийстве одного из боевиков террористической группировки "ДНР", гражданина РФ Арсения Павлова по кличке "Моторола".
Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. "Моторола" находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко возложил ответственность заликвидацию боевика Арсения Павлова по кличке "Моторола" на Украину и расценил ее как нарушение перемирия.
СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста "Моторолы", высказав предположение, что полевого командира устранили российские спецслужбы.112.ua