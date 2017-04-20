Мартыненко проведет ночь в СИЗО

НАБУ вручило уведомление о подозрении экс-депутату.

Мартыненко посидит в СИЗО Обозреватель

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) вручили уведомление о подозрении бывшему народному депутату Николаю Мартыненко , эту ночь он проведет в изоляторе временного содержания, сообщили ZN в пресс-службе НАБУ.

"Утром, в пятницу 21 апреля детективы отвезут в суд ходатайство об избрании Мартыненко меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в НАБУ.

По информации ZN, судебное заседание должно состояться 21 апреля. Скорее всего, дело будет рассматривать Соломенский райсуд Киева, где избиралась мера пресечения для отстраненного ныне от должности председателя ГФС Романа Насирова.

Как сообщалось, вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

В марте 2017 директор НАБУ Артем Сытник заявил, что его ведомство находится на финальной стадии расследования дела экс-депутата Николая Мартыненко, открытого по факту получения неправомерной выгоды при закупках государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" оборудования чешской компании Škoda JS.

В мае прошлого года Сытник сообщил, что Генеральная прокуратура передала НАБУ 40 томов материалов по одному из эпизодов ряда уголовных производств, фигурантом которых является бывший народный депутат Николай Мартыненко.

Напомним, в ноябре 2015 году на фоне коррупционного скандала Мартыненко заявил о добровольном сложении депутатских полномочий, в декабре Верховная Рада приняла соответствующее решение.