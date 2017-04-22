Мартыненко назвал "неадекватным" залог в 300 миллионов гривень в обмен на выход из СИЗО

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Задержанный заявил, что не располагает суммой, которую САП просит назначить в виде залога.

Мартыненко заявил, что не будет вносить залог за себя Сайт партии "Народный фронт"

Бывший народный депутат Николай Мартыненко , задержанный по подозрению в растрате 17 млн долларов, не намерен вносить залог в размере 300 млн грн, который Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) просит назначить суд как альтернативную аресту меру пресечения. Мартыненко заявил, что не располагает такой суммой, пишет LIGA.net.

"Вопрос не в том, есть или нет средств... Во-первых, нет - чтобы вас успокоить. Во-вторых, если бы даже они были, я бы не платил, тем более 300 миллионов. Это неадекватное решение и я не готов идти на глупости", - сказал экс-нардеп журналистам в здании суда.

Как сообщалось, суд по избранию меры пресечения для Мартыненко возобновится утром в субботу, 22 апреля.

Напомним, САП будет требовать для Мартыненко ареста на 60 дней с возможностью внесения залога на сумму 300 миллионов гривен. По словам главы САП Назара Холодницкого, данная сума обусловлена тем, что оценивается роль каждого участника схемы.

Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".