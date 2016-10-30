Ляшко задекларировал миллион долларов наличными и квартиру площадью 370 метров

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Декларация Ляшко не слишком сильно отличается от деклараций других политиков и чиновников.

Олега Ляшко трудно назвать богатым человеком (в сравнении с декларациями других чиновников и политиков) Василий Артюшенко, ZN.UA

Лидер Радикальной партииуказал в своей электронной декларации две квартиры в Киеве: площадью 367 кв. м и 95 кв.м. Кроме того, он арендует дом в Козине под Киевом площадью 215 кв. м.

Ляшко также владеет офисом в Киеве площадью 182 кв. м, гаражом в Прилуках площадью 127 кв. м и несколькими земельными участками.

Народный депутат указал в декларации четыре пары швейцарских часов марок Vacheron Constantin, Ulysse Nardin, Breguet и Audemars Piguet.

Ляшко сообщил, что владеет автомобилями Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz S500.

Лидер Радикальной партии хранит 740 тыс. долларов, 90 тыс. евро и 890 тыс. грн наличными, а также 2 млн грн на счету в банке.

Напомним, что срок обязательной подачи электронных деклараций для украинских чиновников истекает 30 октября 2016 года. В течение последних двух месяцев было предпринято несколько безуспешных попыток изменить систему, которую запустили с 1 сентября.