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Глава Фонда госимущества задекларировал миллион долларов наличными

30 октября в 14:35

Большинство украинских чиновников указывают большие суммы наличными. У Билоуса тоже есть больше миллиона.

Билоус
Чиновники не доверяют банкам, только кэш
Экономическая правда
Председатель Фонда госимущества Игорь Билоус указал в своей электронной декларации 970 тыс. долларов, 140 тыс. евро и 1 млн 200 тыс. грн наличными.

На счетах в банках у Билоуса 1,1 тыс. долларов, 18,8 тыс. евро и 136 тыс. грн.

Билоус владеет автомобилями Mercedes Benz GL 350, Nissan Murano, мотоциклом Harley-Davidson Softail, а также пользуется машиной Audi А8.

В собственности у Билоуса дом площадью 570 кв. м в Обуховском районе, а у его жены Марины – квартира в Киеве площадью 94 кв. м.

Глава Фонда госимущества также указал в декларации четыре пары швейцарских часов.

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Напомним, что срок обязательной подачи электронных деклараций для украинских чиновников истекает 30 октября 2016 года. В течение последних двух месяцев было предпринято несколько безуспешных попыток изменить систему, которую запустили с 1 сентября.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Билоус чиновники декларация
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1 комментарий
  • Евгений Буравлев Сегодня, 15:30 "Невинный" махен гешефт от власти, повешанный населению, как лапша на уши. Население удивлено, что почти все сбережения в наличности, которые властьимущие указывают в своих декларациях, а не хранятся в банках. Но это не удивительно, ибо это только дивиденды декларантов. Соответственно реальная собственность более чем на порядок больше и припрятана за кордоном. А это те денюжки, которыми они могут свободно пользоваться в течении года. Так что пределу неискренности украинской власти нет Ответить Цитировать Пожаловаться
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