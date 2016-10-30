Глава Фонда госимущества задекларировал миллион долларов наличными

Большинство украинских чиновников указывают большие суммы наличными. У Билоуса тоже есть больше миллиона.
На счетах в банках у Билоуса 1,1 тыс. долларов, 18,8 тыс. евро и 136 тыс. грн.
Билоус владеет автомобилями Mercedes Benz GL 350, Nissan Murano, мотоциклом Harley-Davidson Softail, а также пользуется машиной Audi А8.
В собственности у Билоуса дом площадью 570 кв. м в Обуховском районе, а у его жены Марины – квартира в Киеве площадью 94 кв. м.
Глава Фонда госимущества также указал в декларации четыре пары швейцарских часов.
Напомним, что срок обязательной подачи электронных деклараций для украинских чиновников истекает 30 октября 2016 года. В течение последних двух месяцев было предпринято несколько безуспешных попыток изменить систему, которую запустили с 1 сентября.ZN.UA