Глава ГФС Насиров задекларировал 1,8 млн долларов наличными, картины и столовое серебро

В 2015 году Насиров получил 36 тыс. грн заработной платы. Основные доходы были из других источников.
Согласно декларации, у жены Насирова, Екатерины Глимбовской, имеется 320 тыс. долларов, 240 тыс. евро и 3,1 млн грн наличными.
В банках у семьи Насирова хранится около 4,5 млн грн.
В 2015 году Насиров получил 36 тыс. грн заработной платы (как депутат Верховной Рады) и продал недвижимого имущества на 5,2 млн грн.
Екатерине Глимбовской принадлежит дом площадью 414,6 кв. м в Козине под Киевом и квартира в Киеве площадью 157 кв. м. Сам Насиров владеет более чем десятью земельными участками под Черниговом.
У семьи Насирова четыре автомобиля: Toyota Camry, Lexus LS 600, Range Rover и Toyota Land Cruiser Prado 150.
Также Насиров задекларировал коллекцию картин (в т.ч. Николая Глущенко), три экземпляра швейцарских часов и столовое серебро. У жены Насирова есть несколько десятков ювелирных украшений, шубы и четыре сумки Hermes.
Квартира в Лондоне в декларации Романа Насирова не указана.
Напомним, что в сентябре 2015 года были обнародованы копии документов, согласно которым Роман Насиров владеет квартирой в Лондоне, которая не была им задекларирована в Украине.
Насиров возглавляет Государственную фискальную службу с мая 2015 года.ZN.UA