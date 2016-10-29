Замглавы администрации президента Шимкив задекларировал три квартиры

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Семья Шимкива владеет тремя автомобилями Audi, тремя квартирами, а также домом под Киевом.

Бывший компьютерщик Шимкив сумел заполнить е-декларацию Facebook/Dmytro Shymkiv

Заместитель главы администрации президента Украинызаполнил электронную декларацию.

Согласно декларации, у него две квартиры в Киеве - 182 и 123 кв.м., одна во Львове - 51 кв.м., и два паркоместа в Киеве.

У его жены есть дом в Васильковском районе 270 кв. м и там же три земельных участка общей площадью более 2 тыс.кв.м.

Шимкив задекларировал часы Breitling и Jaeger-LeCoultre, автомобиль Audi A4 2005 (г.в.).

У его жены - часы, ювелирные изделия, шубы. За ней числятся два автомобиля - Audi A5 (2011 г.в.) и Audi Q7 (2014 г.в.).

У замглавы АП есть акции в Microsoft Corporation, его зарплата за 2015 год составила почти 200 тыс. грн, дивиденты - 306 тыс грн.

Также у него есть банковский счет на 102 тыс. грн, 30 тыс. датских крон, 13 тыс. долларов. Шимкив задекларировал наличные средства - 255 тыс. долларов, 200 тыс. грн и 22 тыс. евро. Также он одолжил 150 тыс. долларов третьим лицам.

Дмитрий Шимкив родился в 1975 году. В 1997 г. с отличием окончил университет "Львовская политехника", получив диплом в сфере радиоэлектроники, информационных технологий и телекоммуникаций. Во время обучения инициировал создание одной из первых университетских компьютерных сетей в Украине – PolyNet.

В 1998 г. Дмитрий Шимкив переехал в Копенгаген, где работал в компании ALTA Copenhagen. После возвращения в Украину в 2000 г. основал компанию Alfa Team, которую спустя 2 года продал датской корпорации ALTA A/S. После реогранизаций Alfa Team была преобразована в ALTA Eastern Europe, а Дмитрий Шимкив возглавил R&D-отдел ALTA A/S, руководя командой разработчиков в Дании, Украине и США.

В 2007 г. Шимкив занял должность директора по продажам в корпоративном сегменте компании "Microsoft Украина", а в 2009 г. был назначен генеральным директором представительства.

В июле 2014 г. Шимкив был назначен заместителем главы администрации президента Украины.