Луценко вылетел в Гаагу на встречу с Международным уголовным судом

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Глава ГПУ проведет переговоры о возможном рассмотрении судом преступлений против Майдана.

Луценко полетел в Гаагу Василий Артюшенко, ZN.UA

Делегация Генеральной прокуратуры Украины во главе с генпрокурором Юрием Луценко вылетела в Гаагу для встречи с прокурором Международного уголовного суда, сообщила пресс-службе Генпрокуратуры.

"Впереди переговоры с представителями Международного уголовного суда относительно обсуждения возможности рассмотрения МУС преступлений, совершенных против участников Революции достоинства", - сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Ранее в Генеральной прокуратуре не исключили, что экс-президента Украины Виктора Януковича в конце месяца могут допросить в качестве свидетеля по делу об убийствах участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут".

Как сообщил начальник Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, российская сторона ответила на украиский запрос о допросе президента-беглеца в режиме видеоконференции.

"Насколько мне известно, из РФ пришло подтверждение, что вроде как все-таки должен быть этот допрос именно 25 ноября. Посмотрим", – сообщил Горбатюк в эфире телеканала "112. Украина" в субботу, 19 ноября.