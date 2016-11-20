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Луценко вылетел в Гаагу на встречу с Международным уголовным судом

20 ноября в 21:07

Глава ГПУ проведет переговоры о возможном рассмотрении судом преступлений против Майдана. 

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Луценко полетел в Гаагу
Василий Артюшенко, ZN.UA

Делегация Генеральной прокуратуры Украины во главе с генпрокурором Юрием Луценко вылетела в Гаагу для встречи с прокурором Международного уголовного суда, сообщила пресс-службе Генпрокуратуры. 

"Впереди переговоры с представителями Международного уголовного суда относительно обсуждения возможности рассмотрения МУС преступлений, совершенных против участников Революции достоинства", - сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган. 

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Ранее в Генеральной прокуратуре не исключили, что экс-президента Украины Виктора Януковича в конце месяца могут допросить в качестве свидетеля по делу об убийствах участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут". 

Как сообщил начальник Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, российская сторона ответила на украиский запрос о допросе президента-беглеца в режиме видеоконференции.

"Насколько мне известно, из РФ пришло подтверждение, что вроде как все-таки должен быть этот допрос именно 25 ноября. Посмотрим", – сообщил Горбатюк в эфире телеканала "112. Украина" в субботу, 19 ноября.

По материалам: ZN.UA
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