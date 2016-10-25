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Луценко рассказал, почему забрал у Горбатюка расследование "большого дела Януковича"

25 октября в 11:20

Генпрокурор подчеркнул, что в управлении Горбатюка останутся все дела Майдана, а также все сотрудники, которые работали над ними

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Луценко и Горбатюк не сошлись во мнениях о ходе процесса по делу Януковича
e.kryzhanivsky / Depositphotos
Генпрокурор Юрий Луценко забрал "дело Януковича" у Департамента специальных расследований ГПУ, потому что не согласен с позицией его руководителя Сергея Горбатюка относительно того, что процесс по данному делу должен быть исключительно очным.

"Все экономические дела, необходимые для передачи преступной группировки Януковича в суд, отходят вместе со следователями и прокурорами. Это вынужденно. Потому что Горбатюк против заочного процесса, говорит – необходимо ждать очного. Я на это никогда не соглашусь", – заявил Луценко в комментарии для "Громадського".

Луценко, при этом, добавил, что в управлении Горбатюка останутся все дела Майдана, а также все сотрудники, которые вели работу над ними.

Ранее стало известно, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщила пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.

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Указывается, что глава Департамента специальных расследований Сергей Горбатюк, который вел дело Януковича ранее, сохранит свою должность. За его департаментом, состоящим из 56 сотрудников, остается расследование и передача в суд дел о преступлениях на Майдане.

По информации СМИ, 4 октября генпрокурор Юрий Луценко объявил Горбатюку выговор. Согласно приказу, оказавшемуся в распоряжении журналистов, причиной выговора стали претензии по поводу расследования преступлений, совершенных во время Революции достоинства.  Горбатюк, в свою очередь, выговор оспорил.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что намерен до конца текущего года передать в суд дело о преступлениях в составе организованной группы бывшего президента Украины Виктора Януковича.

По материалам: Hromadske.ua
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Тэги расследование Луценко преступление
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