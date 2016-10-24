Луценко говорит, что у него нет дома в центре Киева

Генпрокурор ответил на заявления народного депутата Сергея Лещенко о том, что тот является "владельцем огромного дома" в центре столицы.

Луценко пообещал сдать свою электронную декларацию вовремя Василий Артюшенко, ZN.UA

Генеральный прокурор Юрий Луценко опроверг заявление народного депутата от БПП Сергея Лещенко о том, что он или члены его семьи владеют домом в центре Киева.

"Прочитал очередную фантазию депутата Лещенко на УП о том, что у меня есть "огромный дом в центре Киева", оформленный на бухгалтершу моей жены. Официально заявляю: никаким домом в Киеве ни я, ни члены моей семьи не владеют. Скрывать свое благосостояние за женщинами остается исключительной прерогативой Лещенко", – написал он в Facebook.

Генпрокурор также пообещал, что он сейчас заполняет электронную декларацию и сдаст ее своевременно.

Ранее Лещенко в интервью "5 каналу" заявил, что Луценко владеет огромным домом в центре Киева, но "оформлено все на бухгалтершу его жены". "Действующий генпрокурор – у него оформлено все на бухгалтершу его жены, владелец огромного дома в центре города", – заявил депутат.

Ранее сообщалось, что НАБУ выявило признаки административного правонарушения при покупке квартиры народным депутатом от БПП Сергеем Лещенко и направило результаты проверки в НАПК.