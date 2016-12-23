Луценко рассказал, почему могли погибнуть полицейские в Княжичах

Генпрокурор назвал три причины гибели правоохранителей.

Стали известны причины, повлекшие трагедию в Княжичах Антон Геращенко/Facebook

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал причины трагедии в Княжичах Киевской области, где погибли пятеро полицейских. Причины могли сработать как в совокупности, так и по отдельности.

По предварительным выводам, первой причиной трагедии могла стать служебная халатность руководителей операции по захвату грабителей, которую полицейские проводили в Княжичах, рассказал Луценко, сообщает "УНИАН".

Вторая причина – отсутствие проблесковых маячков, по которым можно было бы распознать автомобиль Госслужбы охраны. Третья причина – приказ руководства операцией штурмом освобождать задержанных госохранниками полицейских, без предварительной разведки ситуации.

Ранее Луценко заявил, что начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко должен понести административную или дисциплинарную ответственность за гибель правоохранителей в Княжичах. По его словам, именно Крищенко принял окончательное решение об использовании в Княжичах спецназа.

В ночь на 4 декабря во время спецоперации по задержанию грабителей в селе Княжичи Броварского района Киевской области из-за несогласованных действий погибли два сотрудника полиции охраны, двое полицейских и боец спецподразделения КОРД. После этого в Киеве задержали восемь подозреваемых в организации ОПГ, во время слежки за которой произошла перестрелка между сотрудниками полиции.

Как сообщил вр. и. о. Нациполиции Вадим Троян, преступная группа, за которой велось наблюдение, состояла из ранее судимых за разбой лиц, бывших сотрудников правоохранительных органов, а также лиц, близких к правоохранительной системе.

Расследование гибели полицейских поручили Генеральной прокуратуре. Участников спецоперации на время расследования отстранили от работы.