Лещенко заявил о причастности Грановского к обыскам в Dragon Capital

По словам Лещенко, депутат использовал свое влияние в СБУ для сведения счетов с собственником инвестиционной компании Томашем Фиалой.

По словам Лещенко, в офис компании в среду приходили 20 сотрудников СБУ Василий Артюшенко, ZN.UA

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко связывает обыски СБУ в офисе инвестиционной компании Dragon Capital c корпоративным конфликтом ее собственника Томаша Фиалы и депутата от БПП

"Грановский проиграл суд в Лондоне собственнику Dragon Capital. Поскольку он имеет большое влияние на правоохранительные органы, в частности на СБУ, высока вероятность использования спецслужбы для сведения счетов между ним и лицами, которых власть пытается лишить бизнеса", – заявил Лещенко в эфире телеканала ZIK в четверг, 27 апреля.

По словам депутата, для проведения следственных действий в офис Dragon Capital 26 апреля пришли 20 сотрудников СБУ, которые намеревались изъять 120 компьютеров компании, парализовав таким образом ее работу.

Напомним, 26 апреля сотрудники СБУ пришли с обысками в киевский офис инвестиционной компании Dragon Capital, а также в центральный офис ПАО "Укргаздобыча". У сотрудников были с собой судебные решение об изъятии компьютерной техники в рамках расследования уголовных дел о незаконном использовании программного обеспечения.

Гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала связал обыски с корпоративным конфликтом с бизнесменом Андреем Адамовским вокруг ТРЦ Skymall.

В свою очередь, в СБУ заявили, что ее сотрудники провели обыски и изъяли компьютерную технику в ряде компаний, так как был установлен факт использования ими "запрещенного шпионского программного обеспечения российского производства".