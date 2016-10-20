Кучма сомневается в способности "дорожной карты Минска" обеспечить мир в Донбассе

Участники "нормандских" переговоров в Берлине так и не сформировали общей позиции по урегулированию ситуации на Востоке Украины, заявил Леонид Кучма.

Лидеры "нормандской четверки" так и не сумели договориться в Берлине о мире в Украине elysee.fr

Судя по комментариям лидеров стран "нормандской четверки", в дорожной карте реализации Минских соглашений не удастся предусмотреть шагов, необходимых для реального обеспечения мира в Донбассе, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, второй президент Украины Леонид Кучма.

В своем комментарии, посященном итогам состоявшейся в Берлине "нормандской" встречи, обнародованном его пресс-секретарем Даркой Олифер, Кучма поддержал прозвучавшее на переговорах подтверждение безальтернативности Минского процесса.

Он также указал на то, что участники переговоров так и не сделали совместного заявления, что позволяет говорить об отсутствии среди них общего мнения по вопросу урегулирования конфликта.

"Конечно, положительным шагом является договоренность относительно подготовки дорожной карты имплементации Минских соглашений. И очень правильно, что ее разработку поручили министрам иностранных дел, которые на это имеют и право, и обязанности. В отличие от Трехсторонней контактной группы, которая только может давать предложения и рекомендации. Хотя, судя по комментариям участников встречи, есть сомнение, удастся ли в дорожной карте предусмотреть все то, что нужно для реального обеспечения мира на Донбассе", – резюмировал он.

Напомним, участники встречи глав государств "Нормандской четверки", состоявшейся в Берлине 19 октября, согласились с безальтернативностью Минских договренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации.

Встреча в "Нормандском формате" состоялась в ночь с 19 на 20 октября. Порошенко, Меркель и Олланд провели трехсторонние консультации перед саммитом "Нормандской четверки". Лидеры скоординировали свои позиции перед встречей с российским президентом.