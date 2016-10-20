Прогресса от переговоров "Нормандской четверки" ожидать не стоит из-за расхождений в заявлениях - Бессмертный

Заявления украинской стороны отличаются от версии остальных участников переговоров.

OSCE

Прогресса после берлинских переговоров "Нормандской четверки" ожидать не стоит, потому что до сих порт так и нет ответов на вопрос "что и как делать", заявил Роман Бессмертный, бывший посол Украины в Беларуси, экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы на минских переговорах.

"Есть определенные расхождения в заявлениях. Украина говорит, что договорились о полицейской миссии ОБСЕ, Россия говорит о расширении миссии ОБСЕ. Решение о расширении было принято летом 2015 года, но состав миссии так и остался в количестве 600 чеовек. Решение, о том, чтобы допустить миссию в места хранения техники, было принято осенью 2015 года, но ситуация такой и осталась", - сказал Бессмертный в эфире телеканала "112 Украина".

Тем не менее, сам прогресс есть в том, что встреча состоялась.

"Теперь надо следить, как слова материализуются в конкретные действия. Эти информационные различия заложат ответ на вопрос, будет прогресс или нет. С моей точки зрения, ожидать прогресса не следует. Несмотря на то, что стороны говорят о том что нужно делать, тем не менее нет ответов, что и как делать", - подчеркнул он.

По результатам переговоров лидеров стран "Нормандской четверки" в Берлине президент Петр Порошенко заявил, что Россия соласилась с необходимостью введения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе. Также, предполагается, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, участники встречи предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения, среди которых будет Дебальцево.

В то же время президент Владимир Путин сообщил свою версию итогов берлинской встречи. По ег словам, Москва лишт "подтвердила", что "готова расширить миссию ОБСЕ в зоне отвода и в пунктах хранения тяжелой техники".

Со своей стороны президент Франции Франсуа Олланд заявил о многочисленных трудностях в вопросе разведения войск в Донбассе.



В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель считает, что сначала нужен закон о выборах в Донбассе, а о вооруженной миссии ОБСЕ можно будет говорить только после запуска избирательного процесса. При этом Украина получит контроль над границей только "в конце процесса".