"Красный крест" отправил восемь грузовиков гумпомощи в ОРДЛО

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Транспортные средства перевозили медикаменты, продуктовые и гигиенические наборы.

"Красный крест" доставил гуманитарную помощь в Донецкую область joinfo.ua

Миссия Международного комитета "Красного Креста" направила на оккупированную боевиками террористической организации "ДНР" территорию Донецкой области восемь грузовых автомобилей с гуманитарными грузами, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на въезд на неконтролируемые территории прошли восемь грузовых автомобилей от благотворительной организации миссии Международного комитета "Красный Крест", - говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области медикаменты, продуктовые и гигиенические наборы.

Ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН в Украине Дорт Еллехаммер сообщила, что почти 600 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей не имеют беспрепятственного доступа к продуктам питания.

Ранее сообщалось, что министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил за увеличение норм провоза товаров через линию соприкосновения на временно оккупированную территорию Донбасса.

Ранее Кабинет министров Украины начал согласовывать список товаров, которые официально могут пересекать линию разграничения и попадать на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

В конце 2014 года Киев ввел экономическую блокаду самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР". С того времени бесконечные автомобильные очереди выстраиваются возле военных пропускных пунктов в буферной зоне, где солдаты обыскивают автомобили и ищут запрещенные товары.

Результатом этого стало то, что цены на захваченных территориях подскочили, а сокращение поставок продуктов, топлива и медикаментов дали возможность "черному рынку" процветать. Проблемы жителей захваченных территорий усиливаются еще и боевыми действиями, которые не утихают, разрушенной экономической инфраструктурой и финансовыми махинациями, которые устраивают главари боевиков. Многим мирным жителям приходится полагаться только на гуманитарную помощь или нерегулярные контакты с контрабандистами.

Ранее "Информационное сопротивление" сообщало, что главарь боевиков в Луганске Игорь Плотницкий не поделил российскую контрабанду с "главой МВД" и запретил ему выезжать из "ЛНР". А боевики "личной гвардии" Плотницкого зарабатывают на доставке продуктов из РФ. Закупка продовольствия происходит исключительно на "бюджетные" средства "ЛНР" ("бюджет" формируется из финансовой помощи России и "налогов"), однако прибыль от продаж поступает частным лицам в руководстве "народной республики".