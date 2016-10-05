Красный Крест готов оплатить долги жителей Донбасса за электричество

Из-за прекращения энергоснабжения на водонапорных станциях Луганской области, 600 тысяч человек могут остаться без воды, предупредили в организации.

Организация Красного Креста хочет оплатить долги луганчан за электричество, чтобы область не осталась без воды ЛигаБизнесинформ

Международный комитетзаявил о готовности оплатить счета жителей Луганской области за электроэнергию, чтобы предотвратить риск прекращения водоснабжения для 600 тысяч жителей Востока Украины.

Как сообщается в пресс-релизе на сайте организации, данный шаг поможет людям, проживающим по обе стороны от линии соприкосновения в Луганской области.

"Мы приняли это беспрецедентное решение, чтобы предотвратить возникновение потенциально ужасной гуманитарной ситуации", – заявил глава делегации МККК на территории Украины Алан Эшлиманн.

По его словам, оплата счетов – это временная мера, а не устойчивое решение, но она позволит выиграть время для выработки эффективного решения.

"Эту проблему можно побороть только с помощью политического решения. Если ничего не делать, жителям пострадавших районов придется встретить суровые зимние морозы без отопления и водоснабжения", – заключил представитель организации.

Согласно информации организации, на водонапорных станциях Луганской области из-за неоплаченных счетов уже больше недели отсутствует электроснабжение.

Отсутствие энергоснабжения, в частности, влияет на работу Западной фильтровальной станции, питающей систему водонапорных станций "Карбонит", обеспечивающую водой населенные пункты Первомайск, Стаханов, Брянка и Алчевск. Перебои также начались в работе Петровского водозабора, который обслуживает оккупированный Луганск.

"МККК принял беспрецедентное решение, чтобы предотвратить прекращение водоснабжения для 600 000 человек, живущих в пострадавших районах. Обеспечение подачи воды в больницы, школы, детские дома и социальные учреждения является жизненно важным", – указывается в пресс-релизе.

Комитет также поднял перед всеми участниками переговоров проблему оплаты водоснабжения с контролируемой Киевом части Украины на неконтролируемую.

Напомним, в июле прошлого года Детский фонд ООН сообщил, что почти 1,3 млн жителей Донбасса столкнулись с нехваткой воды в связи с поврежденной системой водоснабжения в результате боевых действий.

В частности, на подконтрольной боевикам территории Луганской области более 470 00 людей, в том числе 118 000 детей, не обеспечены достаточным количеством безопасной питьевой воды.