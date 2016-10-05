Красный Крест готов оплатить долги жителей Донбасса за электричество

Из-за прекращения энергоснабжения на водонапорных станциях Луганской области, 600 тысяч человек могут остаться без воды, предупредили в организации.
Как сообщается в пресс-релизе на сайте организации, данный шаг поможет людям, проживающим по обе стороны от линии соприкосновения в Луганской области.
"Мы приняли это беспрецедентное решение, чтобы предотвратить возникновение потенциально ужасной гуманитарной ситуации", – заявил глава делегации МККК на территории Украины Алан Эшлиманн.
По его словам, оплата счетов – это временная мера, а не устойчивое решение, но она позволит выиграть время для выработки эффективного решения.
"Эту проблему можно побороть только с помощью политического решения. Если ничего не делать, жителям пострадавших районов придется встретить суровые зимние морозы без отопления и водоснабжения", – заключил представитель организации.
Согласно информации организации, на водонапорных станциях Луганской области из-за неоплаченных счетов уже больше недели отсутствует электроснабжение.
Отсутствие энергоснабжения, в частности, влияет на работу Западной фильтровальной станции, питающей систему водонапорных станций "Карбонит", обеспечивающую водой населенные пункты Первомайск, Стаханов, Брянка и Алчевск. Перебои также начались в работе Петровского водозабора, который обслуживает оккупированный Луганск.
"МККК принял беспрецедентное решение, чтобы предотвратить прекращение водоснабжения для 600 000 человек, живущих в пострадавших районах. Обеспечение подачи воды в больницы, школы, детские дома и социальные учреждения является жизненно важным", – указывается в пресс-релизе.
Комитет также поднял перед всеми участниками переговоров проблему оплаты водоснабжения с контролируемой Киевом части Украины на неконтролируемую.
Напомним, в июле прошлого года Детский фонд ООН сообщил, что почти 1,3 млн жителей Донбасса столкнулись с нехваткой воды в связи с поврежденной системой водоснабжения в результате боевых действий.
В частности, на подконтрольной боевикам территории Луганской области более 470 00 людей, в том числе 118 000 детей, не обеспечены достаточным количеством безопасной питьевой воды.ZN.UA