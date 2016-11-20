"Красиловский агрегатный завод" под видом новых изделий продавал в Индию ворованные авиакомплектующие

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Украденные компоненты украинских боевых самолетов перепродавались в Индию в рамках контракта на 18,5 млн долларов.

Военная прокуратура расследует организацию схемы по продаже за границу ворованных компонентов боевых самолетов mil.gov.ua

Один из руководителей ГП "Красиловский агрегатный завод", входящего в концерн "", организовал схему по хищению авиационных комплектующих у ВСУ, которые затем продавались предприятием в Индию в качестве абсолютно новых изделий.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Дмитрий Менделеев. По его словам, военная прокуратура расследует уголовное производство об организации менеджером кражи авиационных балочных держателей, необходимых для подвески боеприпасов на боевых самолетах. Предполагается, что для организации краж руководитель предприятия вступил в сговор с должностными лицами нескольких воинских частей.

"Следователи установили, что еще в апреле 2013 года "Красиловским агрегатным заводом" с предприятием "Укроборонпрома" — ГХВП "Спецтехноэкспорт" был подписан договор на поставку в Индию балочных держателей на сумму 18,5 млн долларов. Именно во исполнение этого договора командирами воинских частей Воздушных сил ВСУ было организовано незаконное списание на металлолом балочных держателей для дальнейшей их продажи за денежное вознаграждение "Красиловскому агрегатному заводу". На предприятии проводился ремонт похищенных из армии изделий, заменялись отдельные их комплектующие, а затем балочные держатели продавались индийской стороне уже как абсолютно нове", – отметил автор.

Ранее ZN.UA писало, что входящий в "Укроборонпром" госконцерн "Укрспецэкспорт" застраховал свой автопарк в страховой компании, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко и людям из его окружения, в частности, депутату Игорю Кононенко.

Подробнее о масштабах хищения государственных средств менеджментом предприятий "Укроборонпрома" читайте в статье Дмитрия Менделеева "Шатуны из оборонки…" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".