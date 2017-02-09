Князев не рассчитывает на перелом в борьбе с преступностью в 2017 году

Новый глава Нацполиции не поддерживает идею предоставления гражданам права владеть короткоствольным оружием в ближайшее время.

Князев поддержал Авакова в вопросе легализации коротковствола Арсен Аваков/Facebook

Глава Национальной полиции Украинысчитает, что предпосылок для коренного перелома в борьбе с преступностью в текущем году нет.

"Я хотел бы быть оптимистом в этом вопросе, но я реалист. Социальная ситуация в стране такая, что я не уверен, что в 2017-м будет коренной перелом в борьбе с преступностью", – заявил Князев в эфире телепрограммы "Левый берег с Соней Кошкиной" вечером в среду, 8 февраля.

Свой скептицизм глава НПУ пояснил сложной социально-экономической ситуацией, а также несовершенством уголовно-процессуального законодательства.

"Экономика растет не так быстро, а реформы продолжаются. Отбывшие наказание или получившие условное наказание не выстроились в очередь на биржу труда. Мы говорим про уличную преступность: гопники, воры, домушники, карманники... Согласно изменениям уголовно-процессуального кодекса, при имущественных преступлениях мы не арестовываем предварительно. И теперь мы должны проявить законодательную инициативу, показать Верховной Раде, где проблема", – отметил Князев.

Он также констатировал рост количества преступлений с применением незарегистрированного огнестрельного оружия.

"Вчера в Хмельницком полиция изъяла шесть автоматов, 14 или 15 боевых пистолетов. И уже никто не удивился этому. Никого не шокировало", – привел пример глава НПУ.

При этом Князев дал понять, что он не является сторонником предоставления гражданам права владеть короткоствольным оружием в ближайшее время.

"У нас идет война, и поэтому такие глобальные изменения я бы не рисковал внедрять. Давайте сначала закончим войну, общество остынет, и тогда примем решение", – предложил руководитель Нацполиции.

В то же время, он признал, что этот вопрос находится в компетенции Верховной Рады.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков высказал предложение предоставить право на владение короткоствольным нарезным оружием отставным силовикам.

Он также сообщил, что на посту министра внутренних дел раздал 1332 единицы наградного оружия сотрудникам МВД и СБУ, военнослужащим Нацгвардии и ВСУ, волонтерам, народным депутатам, прокурорам, министрам, сотрудникам Администрации президента, СНБО, спортсменам, артистам и журналистам.

Согласно позиции МВД, основанием для награждения гражданских лиц оружием являются "особые заслуги по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, проявленные при этом честь и доблесть". Объем заслуг определяется министром по собственному усмотрению.

Как писало ZN.UA, Украина - единственное в Европе государство, в котором до сих пор не решен вопрос законной продажи и ношения огнестрельного оружия. При этом швейцарский оружейный проект Small Arms Survey оценил объемы нелегального оружия в Украине от 2 до 6 млн. единиц.