Пашинский стрелял из выданного Аваковым наградного оружия - СМИ

В марте 2014 года Аваков, который неоднократно высказывался против права граждан владеть короткоствольным огнестрельным оружием, наградил однопартийца австрийским пистолетом.
Как сообщил "Украинской правде" источник в правоохранительных органах, 28 марта 2014 года глава МВД подписал приказ о награждении Пашинского пистолетом Glock-19 калибра 9 миллиметров. На момент награждения Пашинский возглавлял Администрацию президента.
Ранее Пашинский фактически подтвердил эту информацию.
"Это наградное оружие, которое было мне выдано в марте 2014 года. Я был и.о. главы Администрации президента, я имел право на его ношение, я умею им пользоваться. И я его выдал в тот же вечер работникам правоохранительных органов", – заявил политик после допроса в прокуратуре во вторник, 10 января.
Пашинский также заверил, что носит с собой пистолет "в случае необходимости", и об этом он тоже проинформировал следствие.
Напомним, как ранее сообщил член парламентской фракции "Народного фронта" Сергей Пашинский на своей странице в Facebook, вечером 31 декабря на трассе в Киевской области у него произошел конфликт с местным жителем. По словам Пашинского, на него напали, ударив бутылкой, после чего он вынужден был применить оружие для самозащиты, ранив нападающего в ногу.
Вячеслав Химикус, в которого выстрелил Пашинский, утверждает, что нанес депутату удар по голове после того, как то направил на него оружие.
Прокуратура Киевской области, которая расследует обстоятельства инцидента, предварительно квалифицировала его как хулиганство.Украинская правда