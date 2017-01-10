Пашинский стрелял из выданного Аваковым наградного оружия - СМИ

В марте 2014 года Аваков, который неоднократно высказывался против права граждан владеть короткоствольным огнестрельным оружием, наградил однопартийца австрийским пистолетом.

Аваков подарил Пашинскому австрийский Glock, приобретенный за деньги налогоплательщиков Пресс-служба Кабмина Украины

Народный депутат от "Народного фронта"стрелял в Вячеслава Химикуса из оружия, которым его наградил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как сообщил "Украинской правде" источник в правоохранительных органах, 28 марта 2014 года глава МВД подписал приказ о награждении Пашинского пистолетом Glock-19 калибра 9 миллиметров. На момент награждения Пашинский возглавлял Администрацию президента.

Ранее Пашинский фактически подтвердил эту информацию.

"Это наградное оружие, которое было мне выдано в марте 2014 года. Я был и.о. главы Администрации президента, я имел право на его ношение, я умею им пользоваться. И я его выдал в тот же вечер работникам правоохранительных органов", – заявил политик после допроса в прокуратуре во вторник, 10 января.

Пашинский также заверил, что носит с собой пистолет "в случае необходимости", и об этом он тоже проинформировал следствие.

Напомним, как ранее сообщил член парламентской фракции "Народного фронта" Сергей Пашинский на своей странице в Facebook, вечером 31 декабря на трассе в Киевской области у него произошел конфликт с местным жителем. По словам Пашинского, на него напали, ударив бутылкой, после чего он вынужден был применить оружие для самозащиты, ранив нападающего в ногу.

Вячеслав Химикус, в которого выстрелил Пашинский, утверждает, что нанес депутату удар по голове после того, как то направил на него оружие.

Прокуратура Киевской области, которая расследует обстоятельства инцидента, предварительно квалифицировала его как хулиганство.