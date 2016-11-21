Клыху добавили срок за "оскорбление прокурора"

Грозненский суд принял решение на основании показаний свидетелей и "потерпевшего".

Доведенного пытками до сумасшествия Клыха признали виновным в умышленном оскорблении прокурора

Заводской районный суд Грозного (Чеченская Республика, РФ) 20 февраля признал гражданина Украинывиновным в деле об оскорблении прокурора Саламбека Юнусова и приговорил его к 240 часам исправительных работ. Решением суда работы заменили на месяц лишения свободы, сообщает " Кавказский узел ".

Согласно решению суда, Клых "действовал умышленно" и его вина "подтверждается свидетельскими показаниями потерпевшего и свидетелей", а также другими письменными доказательствами, в том числе, выводами лингвистической экспертизы.

Напомним, 26 мая Верховный суд Чечни признал Николая Карпюка и Станислава Клыха виновными в участии в боевых действиях на территории республики в 1994-1996 годах и приговорил их к 22,5 и 20 годам лишения свободы соответственно.

Оба не признали свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а признание российские следователи получили от них пытками. Николай Карпюк говорил о пытках в российском СИЗО электрическим током, иглами под ногти и запретом спать круглосуточно.

Подробнее о "чеченском" деле, которое сфабриковали украинцам следственные органы РФ, а также о применяемых к ним пытках читайте в статье Анастасии Станко "Первые пленные гибридной войны" для "Зеркала недели. Украина".