Климкин и Курц согласовали усиление СММ ОБСЕ в Донбассе

Глава МИД Украины и председатель ОБСЕ посетили Виноградное и Пищевик на линии разграничения в зоне АТО.

Климкин и Курц обсудили мониторинг ОБСЕ над неконтролируемым участком границы Facebook/Министерство иностранных дел Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председательСебастьян Курц во время рабочего визита в Лонецкую область обсудили деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в контексте выполнения Минских договоренностей.

"Стороны пришли к пониманию о необходимости дальнейшего усиления потенциала Миссии, в том числе ее технического оснащения", сказано в сообщении пресс-службы МИД, раcпространенном вечером во вторник, 3 января.

Курц заявил о готовности приложить максимальные усилия для урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Главы украискного МИД и ОБСЕ сошлись во мнениях, что первоочередной мерой в этой связи должно стать достижение устойчивого прекращения огня. По мнению сторон, этому должно способствовать обеспечение постоянного мониторинга со стороны ОБСЕ временно неконтролируемой участка российско-украинской государственной границы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось, что Австрия переняла от Германии председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2017 году.

В понедельник, 2 января, глава МИД Австрии Себастьян Курц и министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыли с рабочим визитом в Донецкую область, чтобы обсудить состояние имплементации Минских соглашений и ситуацию в Донбассе.

3 января министры посетили населенные пункты Виноградное и Пищевик на линии соприкосновения, где действующий председатель ОБСЕ имел возможность ознакомиться с разрушительными последствиями российской агрессии на Донбассе.