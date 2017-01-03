Глава МИД Австрии рассказал о приоритетах работы ОБСЕ в Украине

Организация должна обеспечить соблюдение режима прекращения огня и стабилизировать гуманитарную ситуацию на востоке Укарины, считает Себастьян Курц.

Новый председатель ОБСЕ рассказал о приоритетах в работе организации

Новый председатель ОБСЕ, глава Министерства иностранных дел Австриисообщил о приоритетах работы организации в Украине.

Одной из важнейших целей ОБСЕ в Донбассе, по мнению Крца, является соблюдение режима прекращения огня.

"Наша цель как ОБСЕ состоит в том, чтобы добиться полного соблюдения перемирия", - написал он на своей странице в Twitter.

Кроме того, по мнению Курца, гуманитарная ситуация в Донбассе также "требует улучшения".

Ранее сообщалось, что Австрия переняла от Германии председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2017 году.

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что после начала председательства его страны в ОБСЕ намеревается посетить Донбасс, в частности районы вблизи Мариуполя. Он также выступает за смягчение санкций против России.

В понедельник, 2 января, глава МИД Австрии Себастьян Курц и министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыли с рабочим визитом в Донецкую область, где обсудят состояние имплементации Минских соглашений и ситуацию в Донбассе.