Глава МИД Австрии рассказал о приоритетах работы ОБСЕ в Украине

Организация должна обеспечить соблюдение режима прекращения огня и стабилизировать гуманитарную ситуацию на востоке Укарины, считает Себастьян Курц.
Одной из важнейших целей ОБСЕ в Донбассе, по мнению Крца, является соблюдение режима прекращения огня.
"Наша цель как ОБСЕ состоит в том, чтобы добиться полного соблюдения перемирия", - написал он на своей странице в Twitter.
Кроме того, по мнению Курца, гуманитарная ситуация в Донбассе также "требует улучшения".
Ранее сообщалось, что Австрия переняла от Германии председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2017 году.
Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что после начала председательства его страны в ОБСЕ намеревается посетить Донбасс, в частности районы вблизи Мариуполя. Он также выступает за смягчение санкций против России.
В понедельник, 2 января, глава МИД Австрии Себастьян Курц и министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыли с рабочим визитом в Донецкую область, где обсудят состояние имплементации Минских соглашений и ситуацию в Донбассе.ZN.UA