Клименко снова вызвали на допрос в военную прокуратуру

Экс-министр доходов и сборов должен дать показания в качестве подозреваемого в уголовном производстве.

Клименко снова хотят видеть в прокуратуре Василий Артюшенко, ZN.UA

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-министра доходов и сборов в правительстве Николая Азарова, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В повестке, опубликованной на сайте Генпрокуратуры, Клименко предлагают явиться в 10:00 утра 21 апреля во второй следственній отдел следственного управления Главной военной прокуратуры ГПУ "для участия в проведении следственных и процессуальных действий в качестве подозреваемого в уголовном производстве".

Ранее сообщалось, что экс-министра подозревают в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 1 статьи 255, ч. 4 статьи 28, ч. 5 статьи 2191, ч. 2 статьи 205 и ч. 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины. Это участие в организованной преступной организации, совершение в ее составе особо тяжкого преступления против государственной собственности, преступлений средней и небольшой тяжести в сфере хозяйственной и служебной деятельности, повлекшие тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в размере 3,1 млрд гривень, то есть, в особо крупных размерах.

Александр Клименко был председателем Государственной налоговой службы Украины с ноября 2011 года по декабрь 2012 года, после чего до февраля 2014 года был министром доходов и сборов Украины. Напомним, ГПУ обвинила Клименко в хищении госимущества. По данным следствия, в период с ноября 2011 года по август 2012 он завладел государственными средствами на сумму 616 млн гривень путем безосновательного перечисления указанных средств со счетов Государственного казначейства Украины на текущий банковский счет подконтрольного ему фиктивного предприятия под видом бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость. Также в июне 2014 года на тот момент заместитель министра доходов и сборов Украины Михаил Ноняк заявлял, что Клименко с подопечными за год назлоупотребляли в Миндоходов на 16 млрд гривень.