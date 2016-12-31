Российские дипломаты покинули базы отдыха в Нью-Йорке и Мэриленде

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В Белом доме дали понять, что рекреационные базы использовались РФ для ведения разведывательной деятельности в США.

Мэр американского Бруквиля назвал российских дипломатов "тихими соседями" Enallax news

Российскиепокинули рекреационные базы в США в соотвествии с распоряжением Белого дома.

Как сообщило агентство Reuters 31 декабря, россияне покинули территорию баз "без лишнего шума".

Им было выделено время до полудня 30 декабря. В установленное время несколько грузовиков, фургонов и легковых автомобилей с дипломатическим номерами выехали с территории учреждений.

"Помещения освобождены и находятся под контролем правительства", – сообщил мэр Верхнего Бруквиля в округе Нассау на Лонг-Айленде Эллиот Конвей, назвав российских дипломатов "тихими соседями".

Russians leave country retreats in the U.S., ordered out by Obama https://t.co/y0d2WzmdCe pic.twitter.com/lGmKsR9T6q — Reuters Top News (@Reuters) 30 грудня 2016 р.

В четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических представительств в Мэриленде и Нью-Йорке, дав понять, что сотрудники российского посольства занимались шпионажем.

Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.