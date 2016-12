Российские дипломаты покинули базы отдыха в Нью-Йорке и Мэриленде

Российскиепокинули рекреационные базы в США в соотвествии с распоряжением Белого дома.

Как сообщило агентство Reuters 31 декабря, россияне покинули территорию баз "без лишнего шума".

Им было выделено время до полудня 30 декабря. В установленное время несколько грузовиков, фургонов и легковых автомобилей с дипломатическим номерами выехали с территории учреждений.

"Помещения освобождены и находятся под контролем правительства", – сообщил мэр Верхнего Бруквиля в округе Нассау на Лонг-Айленде Эллиот Конвей, назвав российских дипломатов "тихими соседями".

