Кличко опроверг планы проверять прописку у жителей Киева

Заместитель Кличко озвучил намерение сверить количество проживающих и прописанных в домах без счетчиков воды. Мэр города эту информацию опроверг.
"Это искаженная информация. Никто не будет ходить по квартирам и проверять прописку. Наша задача - сделать так, чтобы была справедливость. Есть сегодня немало жалоб, поскольку во многих квартирах, где нет счетчиков, живет больше людей, чем зарегистрировано в доме. Они используют и водоснабжение, и теплоснабжение, но платят за меньшее количество людей", - сообщил он.
По словам Кличко, сейчас рассматриваются "различные механизмы, обеспечивающие справедливую оплату за коммунальные услуги".
Накануне пресс-служба КГГА озвучила заявление заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, согласно которому власти Киева планируют начать проверки для установления реально проживающих в квартирах. По его словам, проверки будут осуществляться в контексте потребления жителями горячей и холодной воды в квартирах, где отсутствуют приборы учета.
"Для обеспечения справедливости расчетов за потребленные услуги будут проведены проверки помещений и, в результате выявленных нарушений, киевлянам будет предлагаться механизм расчета за фактически потребленную холодную и горячую воду", - говорилось в сообщении пресс-службы КГГА.ZN.UA