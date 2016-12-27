Кличко опроверг планы проверять прописку у жителей Киева

Заместитель Кличко озвучил намерение сверить количество проживающих и прописанных в домах без счетчиков воды. Мэр города эту информацию опроверг.

Кличко прокомментировал планы по проверке прописки в Киеве КГГА

Столичная власть не будет ходить по квартирам и проверять прописку людей, проживающих в них, заявил мэр столицы

"Это искаженная информация. Никто не будет ходить по квартирам и проверять прописку. Наша задача - сделать так, чтобы была справедливость. Есть сегодня немало жалоб, поскольку во многих квартирах, где нет счетчиков, живет больше людей, чем зарегистрировано в доме. Они используют и водоснабжение, и теплоснабжение, но платят за меньшее количество людей", - сообщил он.

По словам Кличко, сейчас рассматриваются "различные механизмы, обеспечивающие справедливую оплату за коммунальные услуги".

Накануне пресс-служба КГГА озвучила заявление заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, согласно которому власти Киева планируют начать проверки для установления реально проживающих в квартирах. По его словам, проверки будут осуществляться в контексте потребления жителями горячей и холодной воды в квартирах, где отсутствуют приборы учета.

"Для обеспечения справедливости расчетов за потребленные услуги будут проведены проверки помещений и, в результате выявленных нарушений, киевлянам будет предлагаться механизм расчета за фактически потребленную холодную и горячую воду", - говорилось в сообщении пресс-службы КГГА.