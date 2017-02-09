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Киевсовет обратится в МИД для расторжения договоров на аренду земли с посольством РФ

9 февраля в 15:54

Городской совет будет принимать решение учитывая мнение МИД.

Посольство РФ в Киеве
Киевский горсовет обратится в МИД для расторжения договоров на аренду земли для посольства РФ
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Киевский горсовет обратится в МИД Украины для того, чтобы получить позицию по проекту решения о расторжении договоров аренды земли для трех участков, предоставленных посольству РФ, сообщил секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопов.

"Киевсовет будет принимать решение, учитывая мнение МИД. Сейчас мы обратимся в МИД, получим позицию по этому поводу. После этого проведем юридическую экспертизу, возможно ли это сделать в принципе, и в случае, если и МИД и юристы одобрят такой проект решения, он только тогда может быть рассмотрен на пленарном заседании городского совета. Только рассмотрен, и не факт, что принято", - сказал Прокопов, передает УНН.

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Ранее сообщалось, что на заседании постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования депутаты согласовали расторжение договора аренды сразу для трех участков, предоставленных посольству РФ в Украине.

По материалам: УНН
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Тэги МИД Киев аренда Киевсовет
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