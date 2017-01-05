Киевские власти намерены построить на Владимирской горке пешеходный мост

Пешеходный мост позволить объединить и сделать более доступными пешеходные маршруты в центре Киева.

Градостроительные планы Кличко могут затронуть Владимирскую горку Василий Артюшенко, ZN.UA

Власти Киева намерены построить пешеходный мост, который соединитс аркой "дружбы народов", сообщил народный депутат из фракции БПП, советник мэра столицы Дмитрий Белоцерковец.

"Виталий Кличко представил новый проект, который направлен развивать туристический потенциал за счет объединения пешеходных маршрутов. Речь идет о строительстве пешеходного моста, который соединит Арку Дружбы Народов и Владимирскую горку", - написал он на своей странице в Facebook.

По его данным, "уже проведен ряд встреч с потенциальными инвесторами относительно развития канатной дороги, которая будет соединять левый и правый берег, а центральным узлом проекта будет Гидропарк и Труханов остров".

В августе мэр Киева Виталий Кличко сообщил о планах построить в Гидропарке гигантское колесо обозрения. "В Лондоне есть колесо обозрения – London Eye. И в Киеве должно быть как минимум такое, как в Лондоне. Я хотел бы сделать из Гидропарка "украинский Диснейленд", - сказал Кличко.