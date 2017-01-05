Киевские власти намерены построить на Владимирской горке пешеходный мост

Пешеходный мост позволить объединить и сделать более доступными пешеходные маршруты в центре Киева.
"Виталий Кличко представил новый проект, который направлен развивать туристический потенциал за счет объединения пешеходных маршрутов. Речь идет о строительстве пешеходного моста, который соединит Арку Дружбы Народов и Владимирскую горку", - написал он на своей странице в Facebook.
По его данным, "уже проведен ряд встреч с потенциальными инвесторами относительно развития канатной дороги, которая будет соединять левый и правый берег, а центральным узлом проекта будет Гидропарк и Труханов остров".
В августе мэр Киева Виталий Кличко сообщил о планах построить в Гидропарке гигантское колесо обозрения. "В Лондоне есть колесо обозрения – London Eye. И в Киеве должно быть как минимум такое, как в Лондоне. Я хотел бы сделать из Гидропарка "украинский Диснейленд", - сказал Кличко.ZN.UA