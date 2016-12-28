Петиция о демонтаже фасада Театра на Подоле собрала более 10 тысяч подписей

Теперь Киевсовет должен рассмотреть петицию.

Петицию о демонтаже фасада киевского театра рассмотрит Киевсовет КГГА

Петиция на сайте Киевсовета с требованием демонтировать фасад нового здания Театра на Подоле набрала 10 272 подписей, что вынуждает местные органы власти принять ее к рассмотрению.

Подписанты требуют снести новый фасад театра и обязать вернуть исторический вид дома.

"Андреевский спуск является общим наследием всего украинского народа, визитной карточкой Киева и всей Украины. Одним из мест, ради которого туристы едут именно в Киев. Он должен быть сохранен в первоначальном состоянии, каким он был построен в 18 веке. Новые модернистские фасады разрушают его историческую ценность и туристическую привлекательность. Решение о перестройке должна принимать вся общественность Киева, а не несколько чиновников-взяточников. Считаю, что новый фасад театра на подоле должен быть снесен, а улице должен быть возвращен исторический облик. Данные работы должны быть возложены на застройщика и проектировщика. Должностные лица, давшие разрешение на разрушение исторического центра Киева, должны быть привлечены к уголовной ответственности, а пока отстранены от должностей", - заявил автор петиции Виктор Назаренко.

Как сообщалось, внешний вид "Театра на Подоле" должен быть доработан, чтобы он не выбивался из ансамбля зданий на Андреевском спуске, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Архитектурный ансамбль Андреевского спуска - знаковой, исторической улицы - должен быть сохранен! Без учета мнения специалистов и согласования с общественностью, это здание не будет сдано в эксплуатацию", - цитирует мэра пресс-служба КГГА.

Кличко завил о несоответствии здания нормам. В частности, подрядчик не учел рекомендаций градостроительного совета, которые касались проекта реконструкции фасада здания. Также проект не был представлен общественности.

Подробней о ситуации со строительством на Андреевском спуске можно узнать в статье ZN "Архитектура раздора (фасад на Андреевском)".