Киевские велосипедисты в пятницу поедут на работу на велосипеде

Акцию "На велосипеде на работу" проведут в условиях почти двадцатиградусных морозов.

Велосипедистам мороз нипочем

Ассоциация велосипедистов Киева предлагает отметить зимний день "На велосипеде на работу" велопробегом к месту работы, сообщается на странице ассоциации в Facebook.

"Люди из разных стран по всему миру выбирают велосипед как вид транспорта, чтобы доехать на работу. Мы считаем, что климат не является препятствием для езды на велосипеде в Киеве в течение всего года. Поэтому призываем город к созданию велосипедной инфраструктуры и содержание дорог зимой в чистом состоянии.

Для тех, кто хочет встретить это утро в велосипедном кругу, перед работой встречаемся на Майдане Незалежности возле Лядских ворот. Посмотрим, сколько в Киеве зимних байктуворкеров!", - сообщили в ассоциации.

Участникам акции предлагают взять термосы с кофе/чаем и к чаю из расчета "для себя и друга". Группа общается с 08:00 до 09:30, после чего выезжает каждый по своему маршруту.

"Поощряйте друзей, соседей и коллег присоединяться. Договаривайтесь о месте встречи и собирайте небольшие группы. Приезжайте всем офисом на работу на велосипедах. Ехать вместе - всегда веселее и безопаснее", - заявляют в ассоциации.

Всемирная акция – Зимний День "На велосипеде на работу" проходит 10 февраля во всем мире.