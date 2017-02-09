Киевские велосипедисты в пятницу поедут на работу на велосипеде

Акцию "На велосипеде на работу" проведут в условиях почти двадцатиградусных морозов.
"Люди из разных стран по всему миру выбирают велосипед как вид транспорта, чтобы доехать на работу. Мы считаем, что климат не является препятствием для езды на велосипеде в Киеве в течение всего года. Поэтому призываем город к созданию велосипедной инфраструктуры и содержание дорог зимой в чистом состоянии.
Для тех, кто хочет встретить это утро в велосипедном кругу, перед работой встречаемся на Майдане Незалежности возле Лядских ворот. Посмотрим, сколько в Киеве зимних байктуворкеров!", - сообщили в ассоциации.
Участникам акции предлагают взять термосы с кофе/чаем и к чаю из расчета "для себя и друга". Группа общается с 08:00 до 09:30, после чего выезжает каждый по своему маршруту.
"Поощряйте друзей, соседей и коллег присоединяться. Договаривайтесь о месте встречи и собирайте небольшие группы. Приезжайте всем офисом на работу на велосипедах. Ехать вместе - всегда веселее и безопаснее", - заявляют в ассоциации.
Всемирная акция – Зимний День "На велосипеде на работу" проходит 10 февраля во всем мире.ZN.UA