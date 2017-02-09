Топ Новости
<
>

Киевские велосипедисты в пятницу поедут на работу на велосипеде

9 февраля в 04:09

Акцию "На велосипеде на работу" проведут в условиях почти двадцатиградусных морозов. 

велосипед зима
Велосипедистам мороз нипочем
Ассоциация велосипедистов Киева предлагает отметить зимний день "На велосипеде на работу" велопробегом к месту работы, сообщается на странице ассоциации в Facebook.   

"Люди из разных стран по всему миру выбирают велосипед как вид транспорта, чтобы доехать на работу. Мы считаем, что климат не является препятствием для езды на велосипеде в Киеве в течение всего года. Поэтому призываем город к созданию велосипедной инфраструктуры и содержание дорог зимой в чистом состоянии.

Для тех, кто хочет встретить это утро в велосипедном кругу, перед работой встречаемся на Майдане Незалежности возле Лядских ворот. Посмотрим, сколько в Киеве зимних байктуворкеров!", - сообщили в ассоциации. 

Участникам акции предлагают взять термосы с кофе/чаем и к чаю из расчета "для себя и друга". Группа общается с 08:00 до 09:30, после чего выезжает каждый по своему маршруту. 

"Поощряйте друзей, соседей и коллег присоединяться. Договаривайтесь о месте встречи и собирайте небольшие группы. Приезжайте всем офисом на работу на велосипедах. Ехать вместе - всегда веселее и безопаснее", - заявляют в ассоциации. 

Читайте также: Кличко задекларировал семь велосипедов и мотоцикл

Всемирная акция – Зимний День "На велосипеде на работу" проходит 10 февраля во всем мире. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги велосипед работа ассоциация Киев зима день зимний встреча кофе марш
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
1 комментарий
Реклама
USD 26.91
EUR 28.70
Последние новости