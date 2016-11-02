Главе британского МИД запретили ездить на работу на велосипеде

В полиции опасаются, что Борис Джонсон может стать объектом для нападения террористов.

Бориса Джонсона отстранили от велосипеда bbc.com

Министру иностранных дел Великобритании, экс-мэру Лондона Борису Джонсону запретили добираться на работу на велосипеде, как он это делал, будучи главой британской столицы.

Полиция объяснила запрет соображениями безопасности, поскольку глава МИД может стать желанной целью для террористов, сообщает ТСН.

Сам Джонсон после запрета передвигаться на велосипеде сначала разозлился, а потом согласился, что он достаточно узнаваемый, а потому может стать жертвой злоумышленников.

13 июля новый премьер-министр Великобритании Тереза Мэй произвела первые назначения в правительстве, назначив бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона главой министерства иностранных дел.

Джонсон был одним из наиболее активных сторонников выхода Великобритании из Евросоюза. После успеха на референдуме он считался фаворитом в борьбе за пост премьер-министра, но отказался выдвигать свою кандидатуру.