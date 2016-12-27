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Казахстанца осудили на три года за посты про Путина

27 декабря в 12:53

Досов в своих постах писал, что Путин разваливает страну.

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Саната Досова осудили в Казахстане за Facebook-посты про Путина

Суд города Актобе в Казахстане приговорил к трем годам колонии общего режима Саната Досова за "разжигание социальной розни в Facebook". Поводом стали посты о президенте РФ Владимире Путине.

Досов в своих постах писал, что Путин разваливает страну, а также призывал граждан России остановить фашизм в своей стране, передает Meduza.

Во время суда Досов признал вину и раскаялся, но его адвокаты заметили, что он размещал только часть тех записей, за которые его судят. Адвокаты предположили, что страницу Досова могли взломать.

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Дело против Досова, как предполагается, было возбуждено по жалобе другого казахстанца, который вступал с ним в полемику в комментариях. До суда обвиняемый провел четыре месяца в СИЗО.

Ранее сообщалось, что суд города Алматы приговорил к смертной казни совершившего в июле в этом городе теракт 27-летнего Руслана Кулекбаева.

По материалам: Meduza
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Тэги Путин Казахстан приговор
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