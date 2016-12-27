Казахстанца осудили на три года за посты про Путина

Досов в своих постах писал, что Путин разваливает страну.

Саната Досова осудили в Казахстане за Facebook-посты про Путина

Суд города Актобе в Казахстане приговорил к трем годам колонии общего режима Саната Досова за "разжигание социальной розни в Facebook". Поводом стали посты о президенте РФ Владимире Путине.

Досов в своих постах писал, что Путин разваливает страну, а также призывал граждан России остановить фашизм в своей стране, передает Meduza.

Во время суда Досов признал вину и раскаялся, но его адвокаты заметили, что он размещал только часть тех записей, за которые его судят. Адвокаты предположили, что страницу Досова могли взломать.

Дело против Досова, как предполагается, было возбуждено по жалобе другого казахстанца, который вступал с ним в полемику в комментариях. До суда обвиняемый провел четыре месяца в СИЗО.

Ранее сообщалось, что суд города Алматы приговорил к смертной казни совершившего в июле в этом городе теракт 27-летнего Руслана Кулекбаева.