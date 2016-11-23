В Казахстане решили переименовать столицу в честь президента

Возможны названия Назарбаев, Нурсултан, Елбасы и Астана-Елбасы.

Астана может сменить название в течение месяца

Парламент Казахстана принял декларацию 25-летия независимости, в которой предлагается переименовать столицу государства Астану в честь президента Нурсултана Назарбаева.

В документе предлагается отразить имя Назарбаева в наименовании столицы Казахстана и воздвигнуть в Астане в честь 25-летия независимости государства монумент "Независимый Казахстан", передает zakon.kz.

В сенате (верхняя палата парламента — ред.) за принятие декларации проголосовало 46 из 47 депутатов, из мажилиса (нижняя палата парламента — ред.)— 105 из 107.

"Понятно, сейчас этот месяц будет очень активным по обсуждению, очень активен. И, я думаю, как раз родятся и новые предложения и в рамках данной декларации предложения, и как назвать столицу, и какие сделать изменения в Конституции РК, и так далее. Потому что это на самом деле объективно будет, я уверен, поддержано подавляющим большинством всех наших казахстанцев", - сказал депутат мажилиса Павел Казанцев в среду, 23 ноября.

В то же время председатель Конституционного совета Казахстана Игорь Рогов заявил, что окончательное решение по переименованию Астаны примет сам Назарбаев.

Среди названий, которые предлагаются, - Назарбаев, Нурсултан, Елбасы (глава государства), Астана-Елбасы.

Астана получила свое название в 1998 году, раньше этот город называли Акмола, Целиноград и Акмолинск.

Ранее сообщалось, что президент республики Казахстан Нурсултан Назарбаев находится на лечении в связи с простудным заболеванием.

Напомним, в начале сентября Назарбаев прервал свой визит в Китай, в связи со смертью президента Узбекистана Ислама Каримова.