Карпюка уже три недели этапируют из Грозного во Владимир

Еще как минимум две недели не будет известно месторасположение и состояние Карпюка.

Карпюка уже третью неделю этапируют из Грозного во "Владимирский централ"

Незаконно осужденного в России украинца Николая Карпюка 26 декабря из СИЗО в Чечне отправили в распоряжение Владимирского УФСИН, более известного как "Владимирский централ", через Ижевск, сообщил адвокат Илья Новиков.

"Николая Карпюка этапировали из СИЗО в Грозном 5 декабря в знаменитый "Владимирский централ" - ФКУ Т-2 УФСИН области. По состоянию на 29 декабря его сюда пока не привезли", - написал он в Facebook.

Новиков отметил, что сегодня, 29 декабря, специально съездил проверить, поскольку местная спецчасть телефону справок не дает.

"На адвокатский запрос имеет право отвечать в установленный срок - месяца полтора с пересылкой бумаг по почте. Это значит, что еще как минимум две недели, до конца новогодних каникул в России мы не будем знать, где Карпюк и что с ним", - добавил Новиков.

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Ранее сообщалось, что незаконно осужденного Николая Карпюка отправили по этапу из Грозного во Владимир, согласно решению Управления федеральной службы исполнения наказаний по Чеченской республике.

Как сообщалось, 26 октября Верховный суд России признал законным приговор, ранее вынесенный российским правосудием украинским гражданам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, приговоренных к 22,5 и 20 годам лишения свободы за якобы участие в войне против РФ в ходе Первой чеченской войны.

Оба не признали свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а признание российские следователи получили от них пытками. Николай Карпюк говорил о пытках в российском СИЗО электрическим током, иглами под ногти и запретом спать круглосуточно.

В начале ноября адвокат Николай Полозов сообщал о том, что Николай Карпюк может быть этапирован в один из лагерей Якутии. "Я прогнозирую, что на следующей неделе может произойти то, что Карпюка могут отправить в Якутию. Туда, где сейчас находится Олег Сенцов", - отметил он.