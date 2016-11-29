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Клых и Карпюк попросили перевести их в Украину

29 ноября в 22:52

Минюст получил обращение двух украинцев, незаконно осужденных в России. 

Карпюк и Клых
Клых и Карпюк надеются попасть в Украину

Граждане Украины Николай Карпюк и Станислав Клых, незаконно осужденные в Чечне, направили обращение о переводе их в Украину.   

Министерство юстиции уже получило обращение и вскоре отправит соответствующий запрос в Россию, заявил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции Сергей Петухов. 

По его словам, министерство уже начало процедуру возвращения Карпюка и Клыха согласно Конвенции о передаче осужденных лиц, теперь Минюст получил соответствующий запрос от непосредственно заключенных о том, что они хотят быть переведенными в Украину.

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Как сообщалось, 26 октября Верховный суд России признал законным приговор, ранее вынесенный российским правосудием украинским гражданам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, приговоренных к 22,5 и 20 годам лишения свободы за якобы участие в войне против РФ в ходе Первой чеченской войны.

Оба не признали свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а признание российские следователи получили от них пытками. Николай Карпюк говорил о пытках в российском СИЗО электрическим током, иглами под ногти и запретом спать круглосуточно.

По материалам: ZN.UA
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