Кардиохирурги обсуждают с учеными НАН возможность производства в Украине сердечных клапанов из нитинола

Украинские специалисты также разработали совершенно новый тип сердечного клапана, сконструированный по принципу Гаймлиха.
Об этом ZN.UA рассказал глава ЦДКК, профессор Илья Емец. По его словам, сегодня изготовлением нитиноловых конструкций занимаются специалисты Института металлофизики им Курдюмова.
"Нитинол — это сплав никеля и титана, обладающий "эффектом памяти формы" (ЭПФ). То есть он может восстанавливать заданные параметры при нагреве, например, обретая форму ажурной конструкции внутри сосуда. Ныне широкой доступности метода препятствует его дороговизна. Стоимость операции в мюнхенской клинике составляет как минимум 40 тыс. евро, причем львиная доля этой суммы приходится на высокотехнологичный имплантат", - рассказал специалист.
По словам Емца, внедрение производства клапанов в профильных учреждениях НАН позволит в десятки раз удешевить операцию.
"Совместно с учеными НАН Украины мы обсуждаем вопрос создания медико-инженерного центра", - отметил он.
Профессор также рассказал об инновации украинских хирургов – совершенно новом типе сердечного клапана.
"Назвали его гаймлих (по фамилии немецкого ученого, разработавшего оригинальный регулирующий клапан для трубопроводов, по которым проходят жидкости). Случилось так, что у нас просто не было выхода. Ребенок очень маленький, и нужно либо пересаживать сердце, либо он просто умрет. И тогда мы применили сердечный клапан, сконструированный по принципу гаймлиха. Как говорят, голь на выдумки хитра. Недавно меня пригласили представить этот опыт на ежегодном конгрессе кардиохирургов в Лондоне. Нашим изобретением заинтересовались также мюнхенские коллеги", - отметил Емец.
Подробнее о новых достижениях украинской кардиохирургии читайте в статье "Умное сердце. Инновационный метод имплантации клапанов сердца киевские кардиохирурги разрабатывают совместно с учеными НАН Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA