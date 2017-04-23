Кардиохирурги обсуждают с учеными НАН возможность производства в Украине сердечных клапанов из нитинола

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Украинские специалисты также разработали совершенно новый тип сердечного клапана, сконструированный по принципу Гаймлиха.

Производство сердечных клапанов из нитинола в учреждениях НАНУ позволит удешивить операции по их имплантации в десятки раз

Специалисты Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии (ЦДКК) обсуждают с учеными НАН Украины вопрос создания медико-инженерного центра по производству имплантатов из нитинола – высокотехнологичного материала, применяющегося в кардиохирургии.

Об этом ZN.UA рассказал глава ЦДКК, профессор Илья Емец. По его словам, сегодня изготовлением нитиноловых конструкций занимаются специалисты Института металлофизики им Курдюмова.

"Нитинол — это сплав никеля и титана, обладающий "эффектом памяти формы" (ЭПФ). То есть он может восстанавливать заданные параметры при нагреве, например, обретая форму ажурной конструкции внутри сосуда. Ныне широкой доступности метода препятствует его дороговизна. Стоимость операции в мюнхенской клинике составляет как минимум 40 тыс. евро, причем львиная доля этой суммы приходится на высокотехнологичный имплантат", - рассказал специалист.

По словам Емца, внедрение производства клапанов в профильных учреждениях НАН позволит в десятки раз удешевить операцию.

"Совместно с учеными НАН Украины мы обсуждаем вопрос создания медико-инженерного центра", - отметил он.

Профессор также рассказал об инновации украинских хирургов – совершенно новом типе сердечного клапана.

"Назвали его гаймлих (по фамилии немецкого ученого, разработавшего оригинальный регулирующий клапан для трубопроводов, по которым проходят жидкости). Случилось так, что у нас просто не было выхода. Ребенок очень маленький, и нужно либо пересаживать сердце, либо он просто умрет. И тогда мы применили сердечный клапан, сконструированный по принципу гаймлиха. Как говорят, голь на выдумки хитра. Недавно меня пригласили представить этот опыт на ежегодном конгрессе кардиохирургов в Лондоне. Нашим изобретением заинтересовались также мюнхенские коллеги", - отметил Емец.

Подробнее о новых достижениях украинской кардиохирургии читайте в статье "Умное сердце. Инновационный метод имплантации клапанов сердца киевские кардиохирурги разрабатывают совместно с учеными НАН Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".