Кабмин вот-вот может нарушить закон при назначении новых членов НАОКВО

Новоизбранные члены НАОКВО не являются представителями высших учебных заведений, хотя их кандидатуры и поддержаны вузами. Один из них возглавляет орган власти, что запрещено законом Украины "О предотвращении коррупции".
По информации ZN.UA, Минюст и юридический департамент Секретариата КМУ высказали оговорки в отношении этого предложения. Однако они не повлияли на содержание постановления о назначении новых членов НАОКВО.
В распоряжении ZN.UA является экспертное заключение, подписанное директором Департамента гуманитарной и социальной политики КМУ В.Коблошем и заместителем Министра Кабинета министров Владимиром Федорчуком.
"Юридический департамент поддерживает замечания Минюста ввиду части первой закона Украины о высшем образовании", согласно которой, ... 13 членов... избираются съездами из числа представителей высших учебных заведений Украины"?, - говорится в документе.
Таким образом, два новоизбранных члены НАОКВО не являются представителями высших учебных заведений, хотя их кандидатуры и поддержаны вузами: Руслан Гурак-руководитель ДИНЗЕ, а Сергей Бондарчук - помощник-консультант народного депутата.
"Кроме того отмечаем, что согласно пункту 1 части первой статьи 25 Закона Украины "О предотвращении коррупции" руководителям центральных органов исполнительной власти запрещается, в частности, заниматься другой оплачиваемой (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики из спорта) или предпринимательской деятельностью... В то же время, согласно части второй статьи 20 Закона Украины "О высшем образовании" члены Национального агентства выполняют возложенные на них функции на основании заключенных с ними гражданско - правовых договоров", - говорится в заключении экспертов. - "Проект постановления не направлен на выполнение обязательств Украины в сфере европейской интеграции и по предмету правового регулирования не охватывается нормами права ЕС".
"Во время проработки проекта акта в Секретариате Кабинета министров в него внесены редакционные правки, не изменившие его сути", - указано в экспертном заключении. Учтет ли этот вывод Кабмин?