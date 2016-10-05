Кабмин вот-вот может нарушить закон при назначении новых членов НАОКВО

Новоизбранные члены НАОКВО не являются представителями высших учебных заведений, хотя их кандидатуры и поддержаны вузами. Один из них возглавляет орган власти, что запрещено законом Украины "О предотвращении коррупции".

Сегодня на заседании правительства должны быть утверждены новые члены Национального агентства по обеспечению качества образования Правительственный портал

В среду, 5 октября, на заседании правительства должны быть утверждены новые члены Национального агентства по обеспечению качества образования ( НАОКВО ) - Руслан Гурак (председатель Государственной инспекции учебных заведений - ГИУЗ) и Сергей Бондарчук (помощник-консультант народного депутата Александра Спиваковского

). Соответствующий проект постановления уже подготовлен Министерством образования.

По информации ZN.UA, Минюст и юридический департамент Секретариата КМУ высказали оговорки в отношении этого предложения. Однако они не повлияли на содержание постановления о назначении новых членов НАОКВО.

В распоряжении ZN.UA является экспертное заключение, подписанное директором Департамента гуманитарной и социальной политики КМУ В.Коблошем и заместителем Министра Кабинета министров Владимиром Федорчуком.

"Юридический департамент поддерживает замечания Минюста ввиду части первой закона Украины о высшем образовании", согласно которой, ... 13 членов... избираются съездами из числа представителей высших учебных заведений Украины"?, - говорится в документе.

Таким образом, два новоизбранных члены НАОКВО не являются представителями высших учебных заведений, хотя их кандидатуры и поддержаны вузами: Руслан Гурак-руководитель ДИНЗЕ, а Сергей Бондарчук - помощник-консультант народного депутата.

"Кроме того отмечаем, что согласно пункту 1 части первой статьи 25 Закона Украины "О предотвращении коррупции" руководителям центральных органов исполнительной власти запрещается, в частности, заниматься другой оплачиваемой (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики из спорта) или предпринимательской деятельностью... В то же время, согласно части второй статьи 20 Закона Украины "О высшем образовании" члены Национального агентства выполняют возложенные на них функции на основании заключенных с ними гражданско - правовых договоров", - говорится в заключении экспертов. - "Проект постановления не направлен на выполнение обязательств Украины в сфере европейской интеграции и по предмету правового регулирования не охватывается нормами права ЕС".

"Во время проработки проекта акта в Секретариате Кабинета министров в него внесены редакционные правки, не изменившие его сути", - указано в экспертном заключении. Учтет ли этот вывод Кабмин?