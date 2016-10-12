Кабмин утвердил план подготовки к Евровидению

За трансляцию конкурса будут отвечать мэрия Киева и НТКУ.

У "Евровидения" появился план

Кабинет министров на заседании 11 октября утвердил план подготовки проведению в 2017 году в Украине международного конкурса "Евровидение", сообщает пресс-служба Министерства культуры. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

Силовикам поручили охрану общественного порядка и правил дорожного движения, для этого до конца года будет разработан еще один план.

Также сообщается, что в Украине и за границей проведут информационно-рекламную кампанию. В Киеве для этого задействуют различные уличные рекламоносители. Предусматривается ряд мероприятий по подготовке к встрече и обеспечению надлежащих условий пребывания делегаций стран-участниц "Евровидения", отметили в Минкульте.

Напомним, конкурс состоится в Киеве, основная арена "Евровидения" расположится в Международном выставочном центре на Левобережье.

Ранее в интервью ZN.UA глава Национальной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал, что на Евровидение в Киев "могут приехать около 20 тыс. иностранцев, а надеются и на цифру повыше — до 30 тыс. (еще один козырь столичной колоды: пропускная способность аэропортов "Борисполь" и "Жуляны" достаточна для больших пассажиропотоков). Прогнозы НТКУ по количеству туристов несколько скромнее — до 15 тыс. гостей".

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

Заявки на проведение ""Евровидения-2017" подали шесть украинских городов – Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков и Херсон. В финал конкурса на право проведения песенного конкурса вышли Киев, Днепр и Одесса.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла украинка Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

Читайте полностью интервью Олега Вергелиса и Екатерины Константиновой с Зурабом Аласанией в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".