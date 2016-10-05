Кабмин назначил Гурака и Бондарчука новыми членами Нацагентства по обеспечению качества образования

Минюст имел замечанию к назначению данных лиц. Они были подписаны Секретариатом Кабмина 3 октября, а заместителем министра Кабинета министров вчера, 4 октября. Однако к сегодняшнему утреннему заседанию правительства, по словам Гриневич, они уже были сняты.

Правительство проголосовало за назначение Гурака и Бондарчука новыми членами НАОКВО Правительственный портал

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Правительство в среду, 5 октября, на заседании утвердиоло новых членов Национального агентства по обеспечению качества образования НАОКВО - Руслана Гурака (председатель Государственной инспекции учебных заведений - ГИУЗ) и Сергея Бондарчука (помощник-консультант народного депутата Александра Спиваковского

Перед голосованием председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования Лилия Гриневич отметила: "Были также замечания Минюста, которые сняты".

По информации ZN.UA, Минюст и юридический департамент Секретариата КМУ высказали оговорки в отношении назначения данных лиц. Однако они не повлияли на содержание постановления о назначении новых членов НАОКВО. Экспертное заключение было подписано директором Департамента гуманитарной и социальной политики КМУ В.Коблошем 3 октября и заместителем Министра Кабинета министров Владимиром Федорчуком 4 октября. Однако сегодня утром, по словам Гринивич, замечания были сняты.

"Юридический департамент поддерживает замечания Минюста ввиду части первой закона Украины о высшем образовании", согласно которой, ... 13 членов... избираются съездами из числа представителей высших учебных заведений Украины"?, - говорится в документе, который имеется в распоряжении ZN.UA.

Таким образом, два новоизбранных члена НАОКВО не являются представителями высших учебных заведений, хотя их кандидатуры и поддержаны вузами: Руслан Гурак-руководитель ГИУЗ, а Сергей Бондарчук - помощник-консультант народного депутата.

"Кроме того отмечаем, что согласно пункту 1 части первой статьи 25 Закона Украины "О предотвращении коррупции" руководителям центральных органов исполнительной власти запрещается, в частности, заниматься другой оплачиваемой (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики из спорта) или предпринимательской деятельностью... В то же время, согласно части второй статьи 20 Закона Украины "О высшем образовании" члены Национального агентства выполняют возложенные на них функции на основании заключенных с ними гражданско - правовых договоров", - говорится в заключении экспертов. - "Проект постановления не направлен на выполнение обязательств Украины в сфере европейской интеграции и по предмету правового регулирования не охватывается нормами права ЕС".

"Во время проработки проекта акта в Секретариате Кабинета министров в него внесены редакционные правки, не изменившие его сути", - указано в экспертном заключении.