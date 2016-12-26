К конкурсу на должности судей Верховного суда допустили 650 кандидатов

Победители конкурса на 120 вакантных должностей кассационных судов в составе Верховного суда станут известны в марте.

На должности в обновленном Верховном суде конкурс составил пять человек на место zib.com.ua

К участию в конкурсе на занятие должностей судей обновленногодопущены 653 кандидата, сообщил глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины ВККС Сергей Козьяков.

"Конкурс объявлен на 120 вакантных должностей. То есть, по 30 человек в каждый кассационный суд"- сказал он на брифинге в Киеве.

По словам Козьякова, всего было подано 846 заявок. "Среди кандидатов, допущенных к конкурсу, 31%, или каждый третий кандидат, не является судьей", - отметил он, напомнив, что впервые на должности судей могут претендовать люди, не имеющие опыта работы в судебной системе - адвокаты, научные деятели.

Глава ВККС проинформировал, что среди претендующих на должность судьи обновленного Верховного суда 69% - судьи, 12,5% - ученые, 11% - адвокаты.

Говоря о гендерном распределении, Козьяков отметил, что среди кандидатов - 423 мужчины и 230 - женщины.

По словам Козьякова, в ближайшее время будет проведена специальная проверка кандидатов, после чего комиссия решит вопрос о допуске к следующему этапу - квалификационному оцениванию.

Глава ВККС напомнил, что конкурс на занятие 120 вакантных должностей кассационных судов в составе Верховного суда стартовал 7 ноября. Победители конкурса, как ожидается, будут определены в марте 2017 года.

Подробнее о судебной реформе читайте в материале "Верховный суд президента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".