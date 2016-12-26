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К конкурсу на должности судей Верховного суда допустили 650 кандидатов

26 декабря в 13:50

Победители конкурса на 120 вакантных должностей кассационных судов в составе Верховного суда станут известны в марте.

верховный суд
На должности в обновленном Верховном суде конкурс составил пять человек на место
zib.com.ua
К участию в конкурсе на занятие должностей судей обновленного Верховного суда допущены 653 кандидата, сообщил глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины ВККС Сергей Козьяков.

"Конкурс объявлен на 120 вакантных должностей. То есть, по 30 человек в каждый кассационный суд"- сказал он на брифинге в Киеве.

По словам Козьякова, всего было подано 846 заявок. "Среди кандидатов, допущенных к конкурсу, 31%, или каждый третий кандидат, не является судьей", - отметил он, напомнив, что впервые на должности судей могут претендовать люди, не имеющие опыта работы в судебной системе - адвокаты, научные деятели.

Глава ВККС проинформировал, что среди претендующих на должность судьи обновленного Верховного суда 69% - судьи, 12,5% - ученые, 11% - адвокаты.

Говоря о гендерном распределении, Козьяков отметил, что среди кандидатов - 423 мужчины и 230 - женщины.

По словам Козьякова, в ближайшее время будет проведена специальная проверка кандидатов, после чего комиссия решит вопрос о допуске к следующему этапу - квалификационному оцениванию.

Глава ВККС напомнил, что конкурс на занятие 120 вакантных должностей кассационных судов в составе Верховного суда стартовал 7 ноября. Победители конкурса, как ожидается, будут определены в марте 2017 года.

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Подробнее о судебной реформе читайте в материале "Верховный суд президента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги суд должность конкурс
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