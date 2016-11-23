Из-за забастовки пилотов Lufthansa отменили несколько рейсов из Борисполя

Отменены рейсы из Киева в Германию и обратно.

Из "Борисполя" отменили несколько рейсов Андрей Товстыженко, ZN.UA

Из-за 24-часовой забастовки пилотов немецкой авиакомпании Lufthansa в аэропорту "Борисполь" сегодня 23 ноября отменили отправку и посадку самолетов некоторых рейсов.

В часности, это коснулось рейсов в Мюнхен и Франкурт, а также из этих городов в "Борисполь", сообщается на странице аэропорта в Facebook.

Ранее авиакомпания Lufthansa сообщила об отмене почти 900 рейсов по всему миру из-за забастовки.

Ранее пилоты Lufthansa заявили о намерении провести в среду, 23 ноября, 24-часовую забастовку с требованием индексации заработной платы за прошедшие пять лет.

Пилоты требуют повышения окладов, так как на фоне улучшения финансовых показателей компании зарплаты членов правления и наблюдательного совета увеличились до 30%.

Между тем профсоюз Verdi призвал бортпроводников Eurowings также провести забастовки в аэропортах Дюссельдорфа и Гамбурга.