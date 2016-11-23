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Из-за забастовки пилотов Lufthansa отменили несколько рейсов из Борисполя

23 ноября в 07:23

Отменены рейсы из Киева в Германию и обратно.

Борисполь
Из "Борисполя" отменили несколько рейсов
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Из-за 24-часовой забастовки пилотов немецкой авиакомпании Lufthansa в аэропорту "Борисполь" сегодня 23 ноября отменили отправку и посадку самолетов некоторых рейсов.

В часности, это коснулось рейсов в Мюнхен и Франкурт, а также из этих городов в "Борисполь", сообщается на странице аэропорта в Facebook.

Ранее авиакомпания Lufthansa сообщила об отмене почти 900 рейсов по всему миру из-за забастовки.

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Ранее пилоты Lufthansa заявили о намерении провести в среду, 23 ноября, 24-часовую забастовку с требованием индексации заработной платы за прошедшие пять лет.

Пилоты требуют повышения окладов, так как на фоне улучшения финансовых показателей  компании зарплаты членов правления и наблюдательного совета увеличились до 30%.

Между тем профсоюз Verdi призвал бортпроводников Eurowings также провести забастовки в аэропортах Дюссельдорфа и Гамбурга.

По материалам: ZN.UA
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Тэги забастовка отмена пилоты Lufthansa аэропорт Борисполь
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