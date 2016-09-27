В аэропорту "Борисполь" прошли масштабные учения

Медики и спасатели отработали ликвидацию возгорания самолета и спасение пассажиров.
В учениях принимали участие представители всех служб, которые взимодействуют с аэропортом в случае чрезвычайных ситуаций, передает "Радио Свобода".
Сценарий учений включал в себя имитацию аварии воздушного судна вблизи аэропорта, посадку самолета на пенную подушку с поврежденными шасси, ликвидацию возгорания самолета с пассажирами внутри. Медики и спасатели отработали взаимодействие с людьми после спасения.
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