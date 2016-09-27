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В аэропорту "Борисполь" прошли масштабные учения

27 сентября в 23:00

Медики и спасатели отработали ликвидацию возгорания самолета и спасение пассажиров.

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В "Борисполе" прошли учения с участием спасателей и медиков
кадр из видео "Радио Свобода"
В международном аэропорту "Борисполь" во вторник, 27 сентября, состоялись масштабные учения по противодействию угрозам и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

В учениях принимали участие представители всех служб, которые взимодействуют с аэропортом в случае чрезвычайных ситуаций, передает "Радио Свобода".

Сценарий учений включал в себя имитацию аварии воздушного судна вблизи аэропорта, посадку самолета на пенную подушку с поврежденными шасси, ликвидацию возгорания самолета с пассажирами внутри. Медики и спасатели отработали взаимодействие с людьми после спасения.

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Ранее сообщалось, что бойцы Национальной гвардии Украины прошли обучение под руководством итальянских карабинеров.

Четырехнедельный курс включал овладение основами поддержания порядка на улицах, патрулирования населенных пунктов, правила и порядок задержания правонарушителей, в том числе, особо опасных преступников, а также поведения в условиях чрезвычайных ситуаций.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Борисполь ГСЧС учения
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