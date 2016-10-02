Из-за роста неравенства в украинском обществе формируется "презумция несправедливости" - социолог

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Чем беднее общество, тем острее оно реагирует на существующую (реально или в его воображении) дифференциацию.

Подобные настроения в обществе формируют потенциальную готовность к протесту

В Украине прослеживается социокультурный фактор, формирующий в украинском обществе "презумпцию несправедливости", а преувеличение фактического расслоения, типичное для бедных стран, обостряет социальные проблемы, формирует потенциальную готовность к протесту.

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA директор Института демографии и социальных исследований им.Птухи НАН Украины Элла Либанова.

"Принятие установки о тотальной несправедливости мира способствует повышению собственной самооценки: все достижения являются результатом собственных усилий, а неудачи — следствием несправедливости общества. Зато признание справедливости общества тождественно осознанию того, что индивидуальные успехи — результат не только собственных усилий, но и справедливости общественного устройства, а неудачи, хотя бы частично, — следствие собственных ошибок", - говорится в статье.





Либанова отмечает, что преувеличение фактического расслоения, типичное для бедных стран, обостряет социальные проблемы, формирует потенциальную готовность к протесту. Чем беднее общество, тем острее оно реагирует на существующую (реально или в его воображении) дифференциацию. Особенно острой является реакция на резкое или продолжительное падение уровня жизни.

Как говорится в статье, неравенство по доходам часто служит причиной макроэкономической нестабильности:

— значительное неравенство населения является фактором бедности (особенно определенной по так называемому относительному критерию) и, соответственно, масштабного вторичного перераспределения доходов через социальные трансферты;

— масштабные социальные трансферты обусловливают высокие бюджетные затраты, а следовательно и бюджетный дефицит, по крайней мере больший, чем был бы без необходимости финансировать значительные дополнительные социальные трансферты;

— необходимость покрыть бюджетный дефицит провоцирует инфляцию, которая значительно сильнее влияет на уровень жизни более бедных слоев населения, а следовательно провоцирует усиление неравенства, вынося его на новый виток спирали.

Напомним, что Украине, чтобы догнать самую бедную страну ЕС по уровню минимальной зарплаты - Болгарию, необходимо увеличить ВВП минимум в 2,5 раза.

Украина по уровню минимальной заработной платы в разы отстает от беднейших стран ЕС. Так, в декабре 2015 года в эквиваленте евро она составляла 57 евро в месяц. На сегодня, среди стран Евросоюза наивысший уровень минимальной заработной платы - 1923 евро в месяц установлен в Люксембурге. Еще шесть стран ЕС среднемесячную минимальную зарплату в пределах 1,5 тыс. евро (Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Германия, Ирландия, Франция).

Подробнее о социальном расслоении украинского общества читайе в статье Эллы Либановой"Украина: глубина неравенства" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".