ГФС выявила нарушения в выплате зарплаты у 61% проверенных работодателей

Налоговики выявили минимум 105 тыс. работников, трудом которых работодатели "воспользовались без заключения трудовых соглашений".

Налоговики подсчитали процент теневых зарплат в Украине tovstyzhenko.com

Государственная фискальная служба (ГФС) Украины в январе-августе 2016 года выявила нарушения в выплате зарплаты у 61% проверенных работодателей, сообщается на веб-сайте ведомства.

"Нарушения налогового законодательства установлены у 61% проверенных плательщиков... С начала года за счет принятых практических мероприятий было выявлено около 105 тыс. наемных лиц, трудом которых воспользовались работодатели без заключения трудовых соглашений и без уплаты налога и единого взноса", - указывается в сообщении.

Согласно сообщению, нарушителям доначислено к уплате в бюджеты около 322 млн грн налога на доходы физических лиц, 66 млн грн единого взноса и более 8 млн грн военного сбора.

Кроме того, в сообщении указывается, что к государственной регистрации привлечено около 37 тыс. граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без нее: в бюджет дополнительно уплачено более 17 млн грн налогов.

По данным Министерства экономического развития и торговли, уровень теневой экономики в Украине в 2015 году снизился до 40% от ВВП по сравнению с 43% в 2014 году.

Как писала для ZN.UA Татьяна Тищук из Института экономики и прогнозирования НАН Украины, теневая экономика сегодня вносит существенный вклад в экономический рост, около половины ВВП в Украине создается с использованием нелегальных схем и операций. По мнению эксперта, достоверных методов, способных четко отделить теневой сектор от легального, не существует, так как значительная часть ресурсов все равно попадает в "официальную" экономику.