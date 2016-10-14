Христиане восточного обряда отмечают Покров Пресвятой Богородицы

Покрова Пресвятой Богородицы, является в народном представлении границей между осенью и зимою

В Украине ежегодно 14 октября отмечается День украинского казачества, приуроченный к празднику Покрова Пресвятой Богородицы placen.com.ua

Христиане восточного обряда в пятницу, 14 октября, отмечают один из самых почитаемых праздников - Покров Пресвятой Богородицы.

По легенде, в этот день войско древних русов во главе с Аскольдом взяло в осаду Константинополь. Жители столицы Византии в молитве обратились к Богородице с просьбой о спасении. По преданию Богородица явилась перед ними и укрыла их своим покровом, после чего они стали невидимы для своих врагов.

Считается, что пораженный Аскольд и его дружинники приняли святое крещение и стали христианами.

Другая версия гласит о том, что пресвятая Богородица явилась жителям города в храме и приняла их под свою защиту покрова. После этого войска противника отступили, а город был спасен.

Отметим, что в Украине с 1999 года праздник Покрова отмечается как День украинского казачества. Напомним, что в 1942 году в этот день была официально образована Украинская повстанческая армия.

Праздник Покрова выражает идею покровительства Богородицы каждому христианину, поэтому в честь него достаточно часто освящают вновь построенные храмы.

Ранее в народе в этот день начинался свадебный сезон и заканчивался земледельческий период. По приданию, все полевые работы должны были быть завершены до 14 октября.

Кроме того, 14 октября наша страна отмечает День защитника Украины. Праздник установлен с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед Украинского народа, содействие дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе.