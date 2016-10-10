В Украине представили армейский вездеход "Халк"

К Урагану, Шреку и Фионе присоединился КрАЗ-Хaлк (Hulk), имеющий конструкцию, ранее не применяющуюся в этой линейке машин.

Семейство тяжелых бронированных вездеходов КрАЗ пополнилось новой моделью КрАЗ

Новый бронеавтомобиль "Хaлк" на базе вездехода-5233 предназначен для оперативной доставки личного состава и грузов по всем видам дорог и их огневой поддержки. Как сообщает пресс-служба предприятия, конструктивное отличие от КрАЗ-Шрека, - отсутствие рамы. Все агрегаты автомобиля закреплены непосредственно на несущем корпусе.

Днище бронекорпуса имеет V-образную конструкцию, что в случае подрыва рассеивает силу удара от взрыва, направленную на пассажиров. Баллистическая защита бронеавтомобиля соответствует уровню 2 по STANAG 4569. Бронирование выполнено таким образом, что пуля, выпущенная под любым углом к поверхности автомобиля, не проникнет внутрь, не встретив на своем пути элементов брони. Кроме этого минимизирована возможность прострела в результате рикошета.

Противоминная защита - уровень 2а и 2б по STANAG 4569: подрыв мины (6 кг в тротиловом эквиваленте) под любым из колес или днищем автомобиля.

Все стекла многослойные пуленепробиваемые, внутренний слой выполнен из двойного поликарбоната.

Скорость до 90 км/час бронеавтомобилю КрАЗ-Халк позволяет развивать 310-сильный дизельный мотор с турбонаддувом, он же обеспечивает работу при экстремальных температурах от -45 до +45. А механическая девятиступенчатая коробка передач адаптирует автомобиль под конкретные условия эксплуатации. Автомобиль вмещает 12 человек экипажа.

В начале 2015 года Национальная гвардия Украины получила на вооружение новые бронемашины "Шрек" (Shrek-APC, КрАЗ-5233НЕ). Эти машины произведены на Кременчугском автомобильном заводе (КрАЗ) и являются мощными дизельными 18-ти тонными броневиками 4х4, предназначенными для передвижения спецназа.