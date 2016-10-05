Топ Новости
<
>

Хакеры террористов взломали страницу пресс-центра штаба АТО в Facebook

5 октября в 21:48

На странице пресс-центра злоумышленники разместили видео с пропагандой террористической группировки "ДНР".

Хакер
Хакеры атаковали страницу штаба АТО
Frank-Peters / Depositphotos

Вечером в среду, 5 октября, была взломана официальная страница пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В 21:40 злоумышленники заменили обложку страницы, а также опубликовали сообщение "Вы были взломаны ! Пресс центр АТО, пишите правду, а не врите как вы всегда это делаете !".

Позднее хакеры опубликовали ссылку на видео с пропагандой террористической группировки "ДНР".

Напомним, страница пресс-центра штаба АТО подверглась атаке в сентябре 2014 года, когда хакеры опубликовали на ней ложное сообщение о сосредоточении российских "Градов" под Мариуполем.

хакеры штаб АТО
Хакеры заменили обложку и разместили провокационное сообщение на странице пресс-центра
фильм "Терминатор-2" (скриншот)

Читайте также: После взлома серверов Демократической партии хакеры РФ атаковали аналитические центры в США - СМИ

Ранее сообщалось о хакерской атаке на сайт СНБО. По предварительным данным, взлом осуществлялся с оккупированной территории Донбасса, далее следы ведут в РФ.

Сайт СНБО взломали 30 сентября, распространив фейковую новость о якобы проведении срочного брифинга представителя Администрации президента по вопросам АТО Андрея Лысенко относительно катастрофы рейса МН17. Работоспособность сайта уже восстановлена.

Читайте также
Тэги АТО ДНР хакеры Facebook ФСБ
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.86
EUR 28.87
Последние новости