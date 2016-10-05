Хакеры террористов взломали страницу пресс-центра штаба АТО в Facebook

На странице пресс-центра злоумышленники разместили видео с пропагандой террористической группировки "ДНР".

Вечером в среду, 5 октября, была взломана официальная страница пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В 21:40 злоумышленники заменили обложку страницы, а также опубликовали сообщение "Вы были взломаны ! Пресс центр АТО, пишите правду, а не врите как вы всегда это делаете !".

Позднее хакеры опубликовали ссылку на видео с пропагандой террористической группировки "ДНР".

Напомним, страница пресс-центра штаба АТО подверглась атаке в сентябре 2014 года, когда хакеры опубликовали на ней ложное сообщение о сосредоточении российских "Градов" под Мариуполем.

Хакеры заменили обложку и разместили провокационное сообщение на странице пресс-центра фильм "Терминатор-2" (скриншот)

Ранее сообщалось о хакерской атаке на сайт СНБО. По предварительным данным, взлом осуществлялся с оккупированной территории Донбасса, далее следы ведут в РФ.

Сайт СНБО взломали 30 сентября, распространив фейковую новость о якобы проведении срочного брифинга представителя Администрации президента по вопросам АТО Андрея Лысенко относительно катастрофы рейса МН17. Работоспособность сайта уже восстановлена.