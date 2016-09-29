Bellingcat подверглась хакерским атакам из-за расследования катастрофы MH17

Кибератаки сопровождались информационной кампанией российских пропагандистских СМИ.

В Atlanic Council прогнозируют усиление давления на Кремль после обнародования материалов расследования обстоятельств катастрофы MH17

На сайт группы журналистов-расследователей Bellingacat осуществлялись скоординированные кибератаки с целью дискредитировать результаты расследования катастрофы, большинство из которых подтвердила в своем отчете Объединенная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT). С этой же целью российские пропагандистские медиа провели информационную кампанию, сообщил помощник президента аналитического центра Atlantic Council Макс Чуперский в интервью Hromadske.ua в среду, 28 сентября.

"Мы стали свидетелями настойчивых попыток дискредитировать команду Bellingcat. Не только из-за кибератак, продолжающихся последние две недели, но и из-за прицельной и продуманной пропаганды. Две недели назад, когда международная следственная группа объявила о планах обнародовать отчет, почти синхронно с ними Russia Today, Sputnik и другие российские новостные агентства начали дискредитировать и писать откровенную ложь о расследователях Bellingcat и любом причастном к расследованию", – пояснил Чуперский.

Он также выразил уверенность, что обнародование результатов расследования JIT приведет к усилению давления на Кремль.

"Єто сложная ситуация для Кремля и российского МИДа, постоянно отрицающих, что "Бук" был доставлен российскими военными, хотя все улики указывают на это. Поэтому ожидайте увеличения дипломатического давления на Кремль и попытки Москвы отвлечь внимание или исказить реальность", – констатировал помощник главы Atlantic Council.

Напомним, Боинг-777 Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.